Trump: USA og Guatemala har inngått asylavtale

– Ondskapsfull og umoralsk

Avtalen blir fordømt av menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International. Amnesty kaller ethvert forsøk på å tvinge familier eller individer til å søke trygghet i Guatemala, opprørende.

Også demokraten Eliot Engel, som er leder for utenrikskomiteen i Representantenes hus, fordømmer avtalen og kaller den ondskapsfull, umoralsk og ulovlig.

– Guatemala er rett og slett ikke et trygt land for flyktninger og asylsøkere, slik loven krever, sier han.

Tjenestemenn i departementet for indre sikkerhet sier at de forventer at avtalen blir ratifisert, og at den kan tre i kraft i august.

Ministeren for indre sikkerhet, Kevin McAleenan, sier at avtalen er et ledd i et langvarig arbeid for å få Guatemala til å ta tak i smugling og migrasjon. Han advarer mot å si at landet ikke er trygt for asylsøkere.

