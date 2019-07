Husker du da Phil Foden ble matchvinner mot Tottenham? Se scoringen i vinduet øverst!

Phil Foden, født i 2000, er i flere år blitt sett på som et av Englands største talenter i sin generasjon.

Han ble introdusert på Citys førstelag i 2017/18-sesongen. Forrige sesong fikk han spille mer, blant annet i de viktige ligakampene mot Tottenham og Leicester på tampen.

– Han har alt som skal til for å bli en av de beste spillerne, sier Pep Guardiola på en pressekonferanse i forbindelse med Citys Asia-turné, ifølge BBC.

– Jeg har sagt det mange ganger, men kanskje ikke direkte til ham, at Phil er den mest, mest, mest talentfulle spilleren jeg noen gang har sett i min karriere som manager, fortsetter han.

Det er ikke små ord fra en manager som i tur og orden har ledet Barcelona B, Barcelona og Bayern München.

Foden har nylig returnert fra ferie etter å ha deltatt i U21-EM for England. Der scoret han blant annet et nydelig solomål i åpningskampen mot Italia. Nå er det bare én treningskamp igjen for 19-åringen før sesongen sparkes i gang med Community Shield mot Liverpool og ligaåpning mot West Ham.

Så gjenstår det å se om det er god nok tid til å spille seg inn i Guardiolas planer for den kommende sesongen.

– Hans eneste problem er at han har en manager som ikke plukker ham ut i startelleveren. Forhåpentligvis kan det forbedre seg i fremtiden, sier City-manageren.

Manchester Evening News-journalisten Simon Bajkowski er også full av lovord om den offensive midtbanespilleren. I sin spalte i avisen, skriver Bajkowski at Foden har sett skarp ut på trening i Hong Kong, og at den fysiske formen hans har imponert Guardiola.

«Det er ikke lett i en stall der Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, David Silva og Bernardo Silva spiller i hans posisjon – som Guardiola nylig påpekte – men Foden har aldri sett eller følt seg mer forberedt til utfordringen», skriver journalisten.

Selv er 19-åringen klar for å brette opp ermene.

– Jeg føler at jeg blir bedre og mer moden for hver utfordring som blir kastet til meg. Jeg er glad for å være tilbake, og føler meg skarp. Manageren har bedt meg om å fortsette å jobbe. Han er ikke en som gir deg sjanser hvis du ikke spiller bra. Du må vise ham hver dag hva du er kapabel til, sier Foden til Manchester Evening News.