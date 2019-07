Fredag var Mesut Özil og Sead Kolasinac på trening med resten av Arsenal etter at den dramatiske hendelsen torsdag.

De to Arsenal-spillerne ble forsøkt ranet og truet med kniv av en motorsykkelgjeng i London torsdag kveld, men de to skal ikke være fysisk skadet etter hendelsen og stilte altså på trening som normalt fredag morgen.

Nå tilbyr klubben Özil og Kolasinac psykologhjelp, dersom det er nødvendig og var i tett dialog med spillerne torsdag kveld. Det melder The Guardian.

De to skulle i samtaler med klubben i forbindelse med fredagens trening, der de ble tilbudt hva de enn måtte trenge for å bearbeide hendelsen.

Arsenal bekrefter at spillerne er uskadd, men at de begge var preget etter hendelsen.

Et vitne som var utenfor restauranten der hendelsen skjedde sa til Daily Mail torsdag at «Özil så vettskremt ut. Han så ut som han løp for livet, som han nok gjorde. Jeg så ham forsvinne inn i restauranten med motorsykkelgjengen etter seg».

Det virker imidlertid som alt skal stå bra til med de to fotballstjernene. Rundt lunsjtider fredag publiserte Kolasinac et bilde av ham og Özil på Twitter med teksten «Jeg tror det går bra med oss».