– Vurderte å anmelde NRK til politiet

En sketsj som tidligere denne uken ble publisert som en del av Satirix, en humorsatsning fra NRK, har høstet kraftig kritikk de siste dagene.

En av dem som ble overrasket over det NRK publiserte, er journalist og blogger Suzanne Aabel.

– Jeg så på sketsjen og ventet på poenget, men det kom aldri noe humoristisk punchline. Etter dette bare vokste og vokste det i meg, og utover dagen lå jeg inntil veggen med beina oppover og bare vurderte om jeg skulle anmelde hele dritten til politiet, sier Aabel til TV 2.

Det hun og flere andre først og fremst reagerer på, er bruken av ordet «Jødesvin».

– Man kan tulle med det meste, men brukt på denne måten ble det bare helt feil. Dette var rett og slett ekkelt. Jeg ble lei meg, sier Aabel, som selv mistet slektninger under Holocaust.

– Satt som en kule

Aabel får støtte fra Monica Csango, som skrev en kronikk om saken i Aftenposten tidligere i uken.

– Denne sketsjen satt som en kule i magen, med en retorikk jeg kjenner igjen fra nynazistisk og nazistisk materiale, og en retorikk som nazistene brukte under krigen, sier Csango til TV 2.

FORBANNA: Suzanne Aabel ble sjokkert, sint og redd da hun så sketsjen. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Bildet av jøden som en gris ble brukt i middelalderen, og ble plukket opp av nazistene i Tyskland. Bruken av dette er problematisk, fordi undersøkelser gjort i Norge viser at de mest vanlige skjellsordene i norske skolegårder er jøde, hore og homo. Ved at NRK da har det moro med å bruke ordet jødesvin, legitimerer de på en måte bruken av dette skjellsordet, sier Csango.

Hun forteller at hun skrev et brev til Thor Gjermund Eriksen på Facebook for noen dager siden, og at dette er delt av 4000 personer.

– Det er ikke bare jeg som er blitt satt ut av dette, og jeg opplever NRK som ekstremt arrogante, sier hun.

– Beklager

Etter at hun skrev innlegget i avisen, svarte Charlo Halvorsen, underholdningsredaktør i NRK, med å si at det ikke er snakk om antisemittisme.

– De skylder på at ingen skjønner humoren. De sier da underforstått at de er smarte og alle andre dumme, og at de definerer hva som er god humor, sier hun.

Fredag offentliggjorde likevel NRK en beklagelse, og fjernet da sketsjen på alle sine plattformer.

– Beklager at vi har brukt dette ordet, jødesvin, i denne sketsjen. Det er et ord som er for drøyt, for krenkende og sårende for mange mennesker, og vi beklager at vi har såret mange mennesker, sier etikkredaktør og fungerende kringkastingssjef i NRK, Per Arne Kalbakk.

– Hva er årsaken til at dere beklager først nå?