Etappen stoppet etter voldsomt uvær: – Det er en naturkatastrofe

Da rytterne var på vei opp stigningen Col de l'Isoard kom rapportene om heftig haggelvær lenger nede i løypa.

– Fjellveggen har rast ut. Her er det umulig for noen å sykle. Ingen får kjøre forbi. Det er en naturkatastrofe, sa en tydelig opprørt Dag Otto Lauritzen på telefon fra løypa, før han måtte komme seg i sikkerhet. Litt senere var Lauritzen inne for å sende live fra rasstedet. Da gikk det en nytt ras.

– Pass deg, Toby, ropte Lauritzen til sin kameramann.

– Dette er faktisk livsfarlig.

Heldigvis ble ingen skadet i rasene.

Med knapt tretti kilometer igjen kom beskjeden om at etappen var avsluttet.

– Dette er det villeste. Dette er det mest dramatiske vi har vært borti, sier Christian Paasche.

– Det er det mest dramatiske vi har kommentert. Det er det ingen tvil om, følger Johan Kaggestad opp.

Tidene på toppen av Col de l'Iserand blir tellende, men det deles ikke ut noen etappeseier og bonussekunder til vinneren. Bernal beholder likevel bonussekundene han fikk på toppen, og leder nå Tour de France, 45 sekunder foran Julian Alaphilippe. Det var tvil om det ville bli premieutdeling i målbyen, men den skal gjennomføres, får TV 2 opplyst.

– Vi skal være glad ingen liv gikk tapt

Thor Hushovd opplevde uværet.

– Jeg sitter nå 50 meter fra mållinjen og kom akkurat opp, og faktisk bare tre-fire kilometer ned i lien her da jeg kom opp, var det store gjørmemasser og steinparti som hadde kommet ut i veibanen. Vi fikk et vanvittig uvær i bunnen av dalen her. Vi kan se det bak oss her vi sitter nå, det er helt hvitt på toppene. Jeg vet ikke om det er snø, temperaturen tilsier at det ikke skal være snø, det må være en haglestorm.

– Det er et ekstremvær. Det datt heldigvis noen minutter før rytterne kom. Hadde rytterne kommet her i shorts og t-skjorte, hadde det vært enkelt og greit livsfarlig, sier Hushovd.

– Vi skal være glad ingen liv gikk tapt, sier Christian Paasche.

Ineos-sjef Dave Brailsford mener det er helt riktig at rytternes helse settes i første rekke.

– Når noe sånt skjer, og du ser sånne bilder, er det helsen til rytterne som er det viktigste. Resultatene havner i bakleksen. Det må være ganske skremmende for fansen også, og jeg håper at alle er OK, sier Brailsford til TV 2.

– Det er nok noe av det villeste jeg har opplevd i karrieren min. Jeg tror ikke at jeg har opplevd noe sånt før. Men det er blandede følelser. Jeg er bekymret for folk, og håper at alle er OK. Det er det jeg tenker mest på. Men på den andre siden, er det ikke slik du vil at etappen skal bli avgjort, fortsetter han.