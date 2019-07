Tirsdag holdt USAs president Donald Trump tale for 1500 unge konservative på hotellet Marriott Marquis i den amerikanske hovedstaden.

Ifølge avisen Business Insider la verken publikum eller presidenten merke til underveis at det var noe som ikke stemte helt med seglet på storskjermen i bakgrunnen.

For det så nemlig ikke helt ut som som det pleier.

Havørnen som vanligvis pryder midten av seglet var byttet ut med den russiske tohodede ørnen.

Pilene i ørnens venstre klo var byttet ut med golfkøller, en referanse til en av Trumps favoritthobbyer.

I den høyre kloen, som vanligvis holder en olivenkvist, var det istedenfor pengesedler.

Istedenfor latinske «E pluribus unum» sto det på spansk at «45 er en nikkedukke». Trump er USAs 45. president.

Det er vanskelig å se detaljene på bildet, men ifølge Business Insider er også stjernene på det amerikanske flagget i midten byttet ut med en rekke hammere og sigder.

Skylder på kjapp googling

Flere av endringene virker å være henvisninger til etterforskningene inn i Russlands mulige innblanding i det amerikanske valget i 2016.

Til CNN opplyser konferansen Turning Point USA at det hele er en feil som har oppstått ved at feil bilde er lastet ned fra Google, og at det ikke var meningen å fornærme presidenten.

Ifølge britiske Sky News har en grafisk medarbeider i organisasjonen nå fått sparken som følge av rabalderet.

Skaperen: – Kjempekult

Skaperen av seglet, amerikaneren Charles Leazott (46), sier til britiske Daily Mail at det er tilnærmet umulig å komme over verket hans ved en tilfeldighet, og opplyser at han la ned nettsiden der han solgte verkene sine for to år siden.

Han opplyser at han ikke hadde noe med hendelsen å gjøre.

– Jeg har ikke peiling om hvem som gjorde det, men hvis jeg finner ut av det, kommer jeg absolutt til å kjøpe en øl til dem. Det er kjempekult, sier han.