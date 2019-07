Ønsker miljøvennlig kunstgress. Føler seg motarbeidet av NFF

– Gummigranulat mest miljøvennlig

– Hvis en klubb legger et nytt type kunstgress som ingen har erfaring med før, så må de være forberedt på at dette ikke nødvendigvis er en suksess. Om en leverandør sier de har et miljøvennlig kunstgress, er det ikke bare til å si at dette er kjempebra og at dette er fremtiden. Man må kunne se kritisk også på miljøvennlige løsninger, sier Ole Myhrvold som er anleggssjef i Norges Fotballforbund.

– Hvorfor har dere kritisert kunstgressvalg som har vært miljørettet, uten å snakke med klubben?

Anleggssjef i NFF, Ole Myhrvold, mener at gummigranuat er det mest miljøvennlige valget.

– Nei, det kan jeg ikke skjønne. Hvis vi går rundt og sier noe slik, er det generelt knyttet til en type kunstgress, eller så har vi snakket med de som har kontakt med klubben.

– Noen av klubbene er fortvilet over at dere ikke har hatt dialog med dem?

– Det skjønner jeg ikke. De er mer enn velkomne til å ha dialog med oss hvis de føler det slik.

– Hvilke miljøvennlige løsninger kan dere gå god for i dag?

– Vi mener at per dags dato, er kunstgress med granulat fra oppmalte bildekk det mest miljøvennlige, det mest brukervennlige og det rimeligste.

– Ingen respekt for miljøproblemet

Dette svaret skjønner Bjørn Aas, som er leder av kunstgressprosjektet KG2021, lite av.

– Vi ser ingen faglige begrunnelser for dette. NFF har ingen respekt for at gummigranulat representerer et miljøproblem, og vil kun opprettholde status quo. Banen til Flatås IL består alle testkrav som NFF har definert for denne type bane, med god margin, sier Aas, som til vanlig er ansatt på Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU.

Han har opparbeidet seg betydelig kunnskap om kunstgressbaner gjennom prosjektet, og ser ingen begrunnelse for ikke å velge en løsning uten oppmalte bildekk.

– Når EU vil forby gummigranulat fra 2022 er det ingen grunn til å vente med å introdusere nye løsninger, og det er vel bedre å investere i produktutvikling enn å bruke penger på noe som snart forsvinner fra markedet? spør Aas.

Prosjektet vil sette av mer ressurser til å snakke med brukere som mener slike banedekker er ulikt det de er vant til. Derfor setter de i gang en egen forskningsaktivitet på dette til høsten.

– Vi savner en diskusjon om spill-egenskaper for breddefotball og toppfotball. For de 1650 banene som brukes til barne- og breddeidrett, er det ingen mening i at det skal pålegges å bruke gummigranulat, sier Aas.

– Viser null forståelse

Da Østfold Fylkeskommune i fjor vedtok at det ikke gis spillemidler til kunstgressprosjekter som bruker gummigranulat, fikk de klar beskjed fra fotballforbundet om at dette ikke er noe politikerne skal legge seg opp i.

– Anleggssjef i NFF mener dette er krise for fotballforbundet, og viser null forståelse miljøutfordringer som vi må løse lokalt. Når NFF er sinna på oss, så vil de ikke se at det er et mangfold av andre muligheter, forteller Andreas Lervik, leder for kultur- og næringskomiteén i Østfold Fylkeskommune.

Han understreker at det er tilbudet til bredden som er det store spørsmålet.

Andreas Lervik (AP) og Østfold Fylkeskommune gir ikke spillemidler til baner med gummigranulat.

– Hva toppklubbene velger å gjøre, er en annen del av diskusjonen. Det er på banene der breddefotballen spilles at vi ikke har kontroll på gummigranulatet.

Lervik erkjenner at det er et tidlig stadium i markedet, og mener det er derfor det må stimuleres til utvikling ved å tvinge frem andre løsninger.

– Dette er samfunnsutvikling og det ansvaret hadde jeg håpet fotballforbundet var med å ta i litt større grad enn hva de gjør nå, sier AP-politikeren.

– I Østfold vil vi ta bedre miljøvalg. Da kan NFF mene hva de vil, det er vi politikere som tar valget. Fremtiden er null aksept for gummigranulat og ja til andre typer innfyll i kunstgressbaner.

Granulat av bildekk vil forsvinne

Etter at EU sendte høringsforslaget om forbud mot mikroplast, har diskusjonen gått høylytt om hva som vil skje med gummikulene i kunstgressbaner.

Høringsfristen er i september, og trolig vil det bli et forbud som blir gjeldende fra 2022.

Samtidig sendte Miljødirektoratet før sommeren ut forslag til regelverk for å begrense at gummikulene forsvinner fra banene.

– Innfyll av granulat vil gradvis forsvinne. Det vil bli utkonkurrert når det dukker opp bedre alternativer, sier Ola By Rise, kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim kommune.

Han har vært en pådriver for at kommunen skal finne gode løsninger uten granulat i kunstgress.

– Vi har jobbet etter to spor, det ene er å begrense utslippet av granulat fra de banene som har det allerede. Det andre er å være med å være nysgjerrig på nye måter å lage kunstgress på.

Han viser til Flatås IL sin bane, og mener det er positivt at det prøves ut nye løsninger.

– Det er klart at vi kan ikke fortsette å slippe ut granulat slik som vi har gjort fram til nå. Den krigen må nok utkjempes på flere fronter. Framtida er granulatfri, men det er nok en del år frem i tid og det må jobbes for å utvikles gode teknologiske løsninger.