– Klart jeg er det. Jeg hadde ikke vært den jeg er nå uten oppveksten min og forholdene i Kristiansund. Så det er der fundamentet er lagt. Så har jeg unger som bor, har bodd der. Det skal bli artig å se så mange kristiansundere i Oslo.

– Hvordan håper du at opplevelsen i Norge blir?

– Jeg håper det blir veldig vanskelig for dem sportslig, sier Solskjær og ler, før han fortsetter:

– For KBK ja, for oss United, vi har jo vært der flere ganger og jeg har vært der som spiller noen ganger. Det er ikke mange årene siden de var på Ullevaal, og Scott scoret i hvert fall, ett eller to i den kampen.

– Jeg håper de får se norske supportere fra sin beste side og at de får se oss fra en god side. For jeg har hatt så mange treningskamper mot KBK med Molde som har gått galt, at vi må sørge for at det her går bra.