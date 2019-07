Noah Solskjær (19) kan få KBK-debuten mot Manchester United

Se Kristiansund-Manchester United på TV 2 eller Sumo tirsdag fra kl. 18.55!

Kommende tirsdag møtes Kristiansund og Manchester United til treningskamp på Ullevaal.

For United-manager Ole Gunnar Solskjær blir det naturligvis spesielt å lede laget sitt mot hjembyens eliteserielag. Og mindre spesielt blir det ikke om eldstesønnen Noah (19) får sin førstelagsdebut for KBK i løpet av kampen.

– Det må du spørre ham om, sier 19-åringen og nikker mot trener Christian Michelsen når TV 2 samler duoen til en prat etter torsdagens formiddagstrening for A-laget.

Michelsen utelukker i hvert fall ingenting.

– Ja, vi får se, sier han og smiler.

– Det hadde vært litt gøy med Solskjær mot Solskjær på Ullevaal?

– Vi får se, gjentar han.

Og legger til:

– Noah og flere av disse ungguttene har vært med oss en tid. Vi visste at de var gode fotballspillere, men det som er artig, er at vi ser at de tar nivået mer og mer. De henger bedre og bedre med. Det er kjempeartig for dem, og gøy for oss at det gror godt. Så vet vi at det er tøft å komme seg gjennom nåløyet. Per nå spiller vi på det øverste nivået i Norge, og det krever litt ekstra, sier Michelsen.

Dette bildet ble tatt i 2003. 16 år senere kan Noah Solskjær få debuten mot Manchester United. Se innslaget i videovinduet øverst!

Høy playmaker

Noah Solskjær er en ganske annerledes spillertype enn det faren var: For det første er han 1.90 meter høy, mens Ole Gunnar Solskjær er 1.78.

– 1.90 er minimumshøyden for å være aktuell i KBK. Faren ville aldri vært aktuell, fleiper Christian Michelsen.

Noah liker seg også bedre litt lenger bak på banen.

– Jeg var spiss til å begynne med, men så er det blitt lenger og lenger ned på banen. Jeg er mer enn 6-er enn en 10-er, sier 19-åringen.

– Er det noen du minner om i spillestilen?

– Jeg har et lite forbilde i Michael Carrick. Litt han, kanskje, svarer Noah Solskjær.

Christian Michelsen beskriver 19-åringen som en «dyp playmaker»

– Mens faren hans var en dødelig effektiv spiller jo nærmere boksen han kom, er Noah mer den som setter opp fine angrep. Han har masse ferdigheter og fotball i seg. Noah har gått en god skole, sier han.