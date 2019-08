Etter godt over 10 år som motorjournalist og mange, mange år i bilbransjen før det, har jeg vært heldig å få kjøre mange fine og spesielle biler.

Men ingen – og da mener jeg absolutt INGEN bil – har gitt så mye oppmerksomhet som denne. Litt spesielt siden det er en av de minste og billigste nye bilene jeg har kjørt noen gang.

Det verste av alt er at det er ikke ordentlig bil engang.

Ikke bil – hva i all verden er det da? Jo, det er en moped, eller mopedbil, om du vil.

Nærmere bestemt en Ligier JS50L Sport! En modellbetegnelse som kunne vært både en Audi eller en Jaguar verdig.

Kan kjøres av 16-åringer

Men den er, den karslige betegnelsen til tross, registrert som moped – og har dermed noen klare begrensninger.

Slik som ytelser og toppfart, og definitivt et par andre ting også. Fordelen er at den etter nye regler innført 1. august i år kan kjøres lovlig av 16-åringer. Den er dermed et alternativ til en alminnelig tohjuls-moped.

Stor mann kjører liten mopedbil og lar seg sjarmere. Men den byr også på noen utfordringer.

Her sitter du relativt trygt, tørt og varmt, ja, for varmeapparat finnes! Du har god plass til én passasjer, du kan bruke den året rundt og den har et helt greit bagasjerom. Her får du med både hockeybagen og tubaen din, om du spiller det.

Dessuten vil erfaringene fra denne være gull verdt den dagen man skal ta lappen på vanlig bil.

Prisen er imidlertid en hel del høyere enn mopeder. Vår testdoning koster 166.000 kroner.

Men det hindrer tydeligvis ikke folk i å kjøpe den, for kundene strømmer til. Det selges faktisk så mange som fem-seks stykker hver eneste dag. Mer enn halvparten av disse kjøpes av ungdom mellom 16 og 18 år.

For å kjøre den må du ha førerkort klasse A1, for lett motorsykkel, B eller AM 147, for mopedbil.

Ligier har lagt mye i design på JS50-en sin med blant annet detaljer i rødt. Det gjør seg.

Folk viser langfingeren

I byen er den super. Bilen er liten, lett, snerten og lettkjørt. Her holder både effekt og toppfart også, og det er egentlig bare fryd og glede hele veien.

Men når bygatene retter seg ut og blir til landevei med 60-, 70- og 80-soner, blir den fort mer ukomfortabel. Toppfarten på 45 km/t gjør at du aldri er i nærheten av å nå fartsgrensen. Du lager kø.

Størrelsen gjør at den er litt utfordrende for medtrafikanter å kjøre forbi, og vi savner både mer effekt og mulighet for å kjøre fortere da. Det er rett og slett ubehagelig å kjøre den når det er mye trafikk. Alle når deg igjen – og alle vil forbi. Det oppleves som stressende og skummelt.

Vi så en lang finger mer enn én gang. Alle forstår tydeligvis ikke at dette er en mopedbil, med begrensede fartsressurser. Eller de irriterer seg, selv om de skjønner det.

Et tips til de som kjører mopedbil er i alle fall å legge seg godt ut, og slippe trafikken forbi, når det er mulig.

Fikk bot fordi P-lappen ikke var synlig på mopeden

Som det står på bilen, eller mopeden om vi skal være korrekte; den kan kjøres av 16 åringer.

Beskyttet mot vær og vind

Plassen er suveren den. Sammenlikner man med en vanlig moped, er den jo fullstendig overlegen og i en helt annen divisjon. God plass til to personer i gode- og justerbare seter i sort skinn og med røde kontrast-sømmer. Et absolutt brukbart bagasjerom gir mange muligheter. Bakseter har den ikke.

Man sitter jo også beskyttet og lunt, enten det blåser, regner eller snør.

Dessuten er den velutstyrt. Varmeapparat, stereo med Apple Carplay og de funksjonene det inkluderer, som for eksempel navigasjon og DAB+ radio.

Vi kjører den på en av sommerens varmeste dager, og savner aircondition (det kan fås som ekstrautstyr). Men det får da være grenser for hva man skal forvente. Vi snakker om en moped, selv om den er så bilaktig at det er lett å glemme nettopp det, innimellom. Akkurat det er jo også et kompliment.

Kjørte 100 mil i mopedbil for å bli med på Broom

Materialkvaliteten kunne helt klart vært bedre. Plasten er både tynn og hard.

8,15 hk

Med en tosylindret dieselmotor på 8,15 hestekrefter, har den noen begrensinger. Men den går så bra som en moped kan og skal gjøre. Toppfarten skal ikke være høyere enn 45 km/t. Men i litt nedoverbakke fikk vi tynet den opp i over 50 km/t, ifølge bilens speedometer.

Bilen har trinnløst automatgir og byr ikke akkurat på noen hårreisende akselerasjon. Styringen er lett og presis, vi må dog innrømme at vi har kjørt mer komfortabelt – men ikke med en moped. Fjæringen er litt stumpete. Men for all del, vi har det helt greit om bord.

Det som er hyggelig, foruten om all oppmerksomheten den gir, er forbruket. Fyller du helt opp tanken på 17,5 liter, kan du kjøre fra Oslo til Trondheim!

Akselerasjonen er som nevnt ikke helt vill og bilen bruker litt tid på å oppnå toppfart. Særlig med to i bilen og litt motbakke, hadde et par hestekrefter til gjort seg.

Man hører også motoren, for å si det litt diplomatisk. Det kakler og rister og motorlyden står ikke helt i stil med bilens småfrekke utseende.

Stjal gressklipper – forsvant på moped

Tøff bakfra også, men de store eksosrørene er bare plastikk-pynt uten noen funksjon.

Store eksosrør – og diffusor?!

Ligier har lagt mye i designet og de har fått mye ut av lite også. Den ser egentlig litt SUV-aktig ut, men da i mikro-format. Bilen er både kort og høy, så de lange, sveipende og elegante linjene uteblir.

Man har rikelig med designelementer som frisker opp. Slik som de to store forkrommede eksosrørene bak – som ikke er eksosrør i det hele tatt. Men to forkrommede plastringer.

Den har antydning til diffusor bak også. Selv om toppfarten på 45 km/t ikke helt rettferdiggjør den, ser det litt barskt ut allikevel. Den har aluminiumsfelger, og bak dem skimter du skivebremsene, på alle fire hjul. Den har LED-kjørelys foran – og blandingen av en litt kul gråfarge og det sorte gir testbilen et moderne og tøft stuk.

Det går mye i plast av typen tynn, hard og sprø. Hold den unna brøytekanter og issvuller på vinteren!

Også innvendig er det brukt raust med plast. Men det ser ganske tøft ut. Her er det også brukt røde detaljer som kontrast. Vi liker det.

Ekspert advarer: Disse skjermene er livsfarlige

Karslig modell-betegnelse – det skal den ha!

… og konklusjonen er?

At 16-åringer kan få kjøre mopedbiler har blitt godt mottatt, er det liten tvil om. Salget er et godt bevis på det. Importøren leverer alt de får tak i. Mer enn halvparten av salget er altså til ungdom mellom 16 og 18 år. Med priser på opptil 170.000 kroner, er det egentlig ganske spesielt ...