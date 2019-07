Den franske hjemmefavoritten måtte få hjelp av legebilen, og fikk bandasje og isspray på det skadede beinet. Pinot hadde ingen synlige tegn på å ha veltet, og TV 2s kommentatorer spekulerte i om han kunne ha blitt stukket av noe. Etter en stund stoppet han helt opp for å fjerne bandasjen igjen.

Litt senere ble det rapportert at Pinot skal ha pådratt seg en skade for to dager siden. L'Equipe melder at det dreier seg om en avrevet muskel i det venstre beinet.

Ingen av hans hjelperyttere hjalp han tilbake til hovedfeltet, og franskmannen tapte fort to minutter til de andre favorittene.

– Det ser ikke bra ut. Han har ingen rytme i syklingen, sa TV 2s ekspertkommentator Johan Kaggestad da Pinot begynte å slite.

😢 It’s over for Thibaut Pinot who suffers too much. Extremely sad.



😢 C’est fini pour @ThibautPinot qui souffre trop pour continuer. Un moment très difficile pour lui et son équipe.#TDF2019 pic.twitter.com/qr7Bab0iPk — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

– For et kaos. For en dramatikk, sa kommentator Christian Paasche.

Groupama-FDJ-rytteren lå som nummer fem i sammendraget før etappen, ett minutt og 50 sekunder bak ledende Julian Alaphilippe.

På toppen av Montée d'Aussois lå Pinot nesten fire minutter bak de andre sammenlagtrytterne.

– Dette er slutt, sa Johan Kaggestad, da TV-bildene viste en tydelig preget Pinot.

Like etter var det slutt for Pinot. Oppløst i tårer satte han seg inn i Groupama-FDJs følgebil, og brøt årets Tour de France. Det er fjerde gang 29-åringen har måttet bryte Touren. Franskmannen blir dermed stående med én etappeseier fra årets Tour.

– Han var i den gruppen som jaget Alaphilippe, og var rittets beste i Pyreneene. Man snakket om fine klatrebeina hans, som sikkert ville bli utslagsgivende i Alpene. Så har han da sannsynligvis slitt med en skade i låret. Han så tung ut i går, men det var det flere som gjorde. Det var ikke det samme futtet som vi så i alpene. Det er trist, sier Kaggestad.