Verdien av det stjålne gullet skal tilsvare 280 millioner norske kroner.

Åtte maskerte inntrengerne tok seg inn i terminalen i to pickuper med politimerker torsdag, opplyser politiet til lokale medier. Deretter tvang ranerne de ansatte til å laste gullet inn i et av kjøretøyene med en gaffeltruck.

Ranet var over på to og et halvt minutt, og de væpnede ranerne løsnet ikke skudd, melder avisen O Estado de São Paulo, som har fått tilgang til overvåkingsbilder fra hendelsen.

I forkant av ranet hadde gjerningsmennene tatt åtte medlemmer av familien til en ansatt i et logistikkselskap som gisler for å få informasjon om leveransen, melder O Globo.

Gullet skulle etter planen fraktes til Zürich og New York. Meldingene om hvor mye det var snakk om, varierer mellom 720 og 750 kilo.

I flukten ser det ut til at ranerne byttet biler, og tyvegodset skal på ett tidspunkt ha blitt fraktet i en ambulanse. De to pickupene som ble brukt, er funnet på et lagerområde noen kilometer fra flyplassen.

Familien til den ansatte i logistikkselskapet ble senere satt fri, uskadd. En større politiaksjon er satt i gang for å spore opp gullasten.

