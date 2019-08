Gikk galt for Ane Dahl Torp: – Måtte si unnskyld til folk på butikken

Ane Dahl Torp (44) har lenge vært en tydelig foreldrestemme om barn og unges bruk av sosiale medier. Skuespilleren ønsker et forbud mot at barn under 13 år er på sosiale medier, fordi hun mener skade-effekten er stor.

– Det skjærer meg i hjertet. Tanken på barn som legger ut bilder av seg selv på sommerferie en i kjole eller genser som de synes er fin, og at det bare blir et rop om å bli sett ut i det tomme rommet. Opp gjennom menneskets historie har selve kvintessensen av barndom nettopp vært at man ikke har hatt et blikk på seg selv utenfra, sier Torp til «God sommer Norge».

Tydelig avvisning

– Du trenger ikke engang å få dårlig respons. Ingen respons er også en så tydelig avvisning av deg. Da endrer du en grunninnstilling i barndommen, og i menneskene. Hva skjer med menneskene når man forandrer noe essensielt i barndommen?

«Heimebane»-stjernen viser til undersøkelser som sier at 3 av 4 barn under 13 år i dag er på sosiale medier. Samtidig mener 8 av 10 foreldre at den anbefalte aldersgrensen på 13 år bør følges.

– Å være den forelderen som sier til sitt barn at «du får ikke lov fordi jeg synes det er skadelig». Det er knallhardt. Å være den ene ungen som står utenfor er ekstremt vanskelig, for du er isolert. Du gjør rett og slett livet til ungen din kjempevanskelig. Da sier sånne «smart asser» og eksperter at foreldre må gå sammen og lage avtaler og bla bla bla. Man ser jo hvor dritbra det funker liksom, sier en engasjert Torp.

POPULÆR: Ane Dahl Torp er en av Norges største skuespillere. Her med motspiller John Carew fra "Heimebane". Foto: NTB SCANPIX.

Folk ble sure

Skuespilleren er selv mor til en sønn på 9 og en datter på 7, og gjorde et mislykket forsøk på å ta opp temaet under et foreldremøte på barnas skole.

– Det gikk veldig dårlig. Jeg tok hele praten, også om smarttelefon eller ikke smarttelefon – eller mobiltelefon i det hele tatt, sier hun.

– Jeg tråkket på tær og folk ble sure på meg. For idet du står og sier «jeg tror at det er skikkelig dårlig for barn å være på Snapchat», og dømmer det til helvete samtidig som andre har ungen sin der, så er man ikke en trivelig person. Etterpå tenkte jeg «fillern» og måtte si unnskyld til folk på butikken, forteller hun.

Kamp med egne barn

Også på hjemmebane har det blitt diskusjoner med høy temperatur.