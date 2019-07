Bergenskvinnen Siren er Tunisias nye førstedame

Torsdag kunne presidentpalasset i Tunisia opplyse om at landets 92 år gamle president Beji Caid Essebsi er død.

Essebsi har vært landets president siden 2014, og ved hans død tilfaller det midlertidige presidentskapet på stortingspresidenten – i dette tilfellet Mohamed Ennaceur.

85-åringen har i 60 år vært gift med bergenskvinnen Siren Ennaceur, hvis pikenavn er Mønstre.

– Dette er bare slutten av et langt og spennende liv. Det er litt spesielt, men for meg er det normalt, forteller Siren Ennaceur til TV 2.

Den 80 år gamle kvinnen har bodd i Tunisia siden hun var 19 år gammel, og har i over 60 år vært engasjert i det tunisiske samfunnet.

Engasjert førstedame

Da Siren var 16 år møtte hun Mohamed som student i Frankrike. Tre år senere flyttet hun til Tunisia med sin nye ektemann.

– Jeg har fått leve det livet som passer meg, forteller førstedamen på telefon fra Tunisia.

Før hun var 30 år gammel var hun president for den tunisiske foreningen for mental helse. Etter det startet hun en internasjonal bridgeklubb, og har siden vært dypt engasjert i det internasjonale og tunisiske samfunn.

– Det har vært et veldig interessant liv, men ikke lett. Interessen og kjærligheten jeg har for landet og folket her nede er stort.

AUDIENS: Kong Harald og Mohamed Ennaceur på slottet i 2016. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

– Det har ikke bare vært et ekteskap, men det har vært å vende seg ut mot verden slik den er, forteller Siren, som ofte kjører tilbake til steder i landet hun tidligere har vært for å se utviklingen.

Siren og Mohamed har vært gift i over 60 år. Sammen har de fått fem barn, som igjen har gitt flere barnebarn og to oldebarn.

Det travle livet har gjort at ekteparet ikke har hatt tid til å besøke Norge på ni år.

President i 90 dager

Mohammed Ennaceur er nå president interim, som vil si at han vikarierer som president i landet inntil valget om 90 dager. Ennaceurs midlertidige presidentskap vil derfor løpe til 23. oktober.

Lørdag begraves den tidligere presidenten Beji Caid Essebsi.

– Akkurat nå er ting fortsatt litt kaos, og man må bare stå på og jobbe. Jeg går rundt her hjemme og lager mat som som jeg alltid har gjort, og jeg føler dette er en normal avslutning på 60 lykkelige år i Tunisia.

MACRON: Siren Ennaceur har et aktivt liv, og er her med den franske presidenten Emmanuel Macron. Foto: Privat

Politisk aktiv

Førstedamen opplever at Tunisia i er begynnelsen på et demokrati, og at det ikke alltid er like enkelt. Den nylig avdøde president Beji Caid Essebsi ble i desember 2014 Tunisias første folkevalgte president.

– Demokrati er noe man blir født inn i, og noe man oppdras i. Jeg håper prosessen mot det kommende valget går fredelig for seg og at jeg får beholde min mann noen år ved siden av meg, sier Siren.