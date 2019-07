Nå er det kommet frem ny informasjon om knivdramaet som utspilte seg på åpen gate i Nord-London.

Ifølge Daily Mail ble Arsenal-duoen Mesut Özil og Sead Kolasinac jaget i over én engelsk mil, mens knivmennene på scooter prøvde å kapre bilen.

Bilen ble så omringet, og overvåkningsvideoen viser at den bosniske hardhausen går til motangrep og skremmer bort angriperne fra bilen.

De to fotballstjernene skal så ha kjørt videre igjen med voldsmennene hakk i hæl. Özil og Kolasinac skal senere ha forlatt bilen midt på gaten og stormet inn i en tyrkisk restaurant der begge var kjent.

Se den dramatiske videoen øverst i saken.

– Jeg så Özil bli jaget opp hovedgaten av gutter med kniver, har et vitne uttalt til Daily Mail.

– Özil så livredd ut, som de fleste ville gjort etter å ha blitt jaget etter med kniv. Han så ut som han løp for livet, noe jeg tror han gjorde. Jeg så at han forsvant inn i restauranten med motorsykkelgjengen etter seg. De tok ikke av hjelmene sine og var kledd i svarte klær, med langermede gensere i dette varme været. De skilte seg ut. Det var skikkelig skummelt, skal et tilfeldig vitne, Azuka Alintah, ha forklart til Daily Mail.

– Gud vet hva som kunne skjedd hvis de hadde fått fått i ham. For meg så det ut til at han kunne blitt hakket i biter, og han trodde tydeligvis det samme. Med en gang restaurantpersonellet kom til vinduene og i døren, snudde angriperne og kjørte av gårde, forteller vitnet.

En talsperson for Arsenal har bekreftet at begge spillerne er ok. Den bosniske hardhausen har også bekreftet at han har det bra etter hendelsen.

Fredag melder britiske medier at Özils hjem nå har synlige vakter utenfor. Det er fortsatt ikke gjort noen arrestasjoner i saken.

De to Arsenal-spillerne er for øvrig barndomsvenner, og de har også spilt sammen for tyske Schalke.

Kolasinac har høstet mye skryt etter sin heroiske inngripen.

– Basert på hvordan han reddet Özil fra de knivbevæpnede bøllene, ville jeg gjort Kolasinac til Arsenal-kaptein med umiddelbar effekt, skriver den britiske medieprofilen og Gunners-supporteren Piers Morgan på Twitter.