Agnetha (25) holdes igjen i Tyrkia – risikerer å bli ruinert

Et feriemareritt starter ofte som et etterlengtet eventyr. Også denne gang.

I starten av juli er sykepleier Agnetha Hjelmseth Remøy i Tyrkia sammen med tre gode venner. Stemningen er topp, maten nydelig og en skyfri himmel gjør ferien til en drøm.

Reisegruppen på fire unge voksne ønsket å oppleve mer av Tyrkia, og leier derfor bil. Venninnen Amalie er den som registreres som sjåfør, men ut på dagen føler hun seg uvel og Remøy setter seg bak rattet.

Dette sjåførbyttet skal vise seg å få alvorlige konsekvenser.

Havnet i arresten

I en uoversiktlig rundkjøring med et kaotisk trafikkbilde overser Remøy et rødt lys, inne i selve rundkjøringen.

– Så kom det plutselig en scooter i full fart og kjørte inn i passasjersiden, forklarer Remøy til TV 2.

Gråtkvalt forteller hun hvordan feriegleden brått forsvant. Etter å ha ruslet under sommersolen, havner Remøy plutselig midt oppe i sitt livs mareritt.

– Jeg stoppet bilen og sjekket at alle vi hadde det bra. Mopedisten lå på veien lengre borte.

Han ble fraktet med ambulanse til sykehus.

GLADE VENNER: Ferien i Tyrkia bød på alt det beste. Etter kollisjonen ble reisen en eneste stor nedtur. Foto: Privat

– Politiet tok avhør der og da. Jeg satt så på i politibilen til politistasjonen hvor vi ble sittende flere timer. Jeg forstod ikke noe, de snakket bare tyrkisk, sier Remøy som forteller at hun natten over ble låst inn i noe som lignet et bur.

– Det var helt forferdelig og jeg visste ikke hva som ville skjer, sier en gråtkvalt 25-åring til TV 2.

Enda et sjokk

Men sjokket blir enda større når hun oppdager at reiseforsikringen ikke vil dekke noen av utgiftene. Hverken skade på kjøretøy, sykehusregning eller mulig erstatningskrav fra mopedisten.

– Når jeg tegnet reiseforsikringen så sa Gjensidige at dette er Reise Pluss, den beste ordningen de har. Og så ser man på oversikten at det står at du har rettshjelp, det står en del om de viktigste tingene, forklarer Remøy.

Hun hadde håpet å få bistand til rettshjelp. Så langt har familien brukt 50.000 kroner på å hyre inn advokater i Tyrkia og Norge.

– Ser du på deg selv som et offer for litt uoversiktlige forsikringsordninger?

– Ja, jeg gjør vel det. Jeg har alltid vært forsiktig og sjekker ting flere ganger, sier hun.

Remøys far er rasende på forsikringsselskapet:

Bortgjemt i avtalen

– Det gikk faktisk tre dager før vi hørte noe. Ulykken skjedde den 9. juli. 12. juli fikk jeg en mail der det ble henvist til side 37 i forsikringsavtalen. Der står det, mellom et punkt som gjelder fukt og råte, og et punkt om fører av luftfartøy, at forsikringsavtalen ikke dekker ansvar for fører av bil, sier Arnfinn Remøy.