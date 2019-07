Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Nå håper jeg virkelig du kan hjelpe meg, Benny. Jeg har en rød og fin Volvo V50 med dieselmotor som jeg har vært kjempefornøyd med.

Nå skal jeg og noen venninner snart på en liten jente-ferie med bilen min. Men det virker som den ikke vil være med oss. Den fjusker / hopper plutselig til, for så å stoppe helt.

Jeg får ikke startet den igjen uten å vente i 5 - 10 minutter. Da går den et stykke igjen, så skjer det samme. Det er seriøst krise for oss! Vi drar om noen dager og det er bare jeg som har bil.

Jeg ringte, som alle jenter gjør, pappa. Han bablet om ABS-bremser noen eksosventil-greier – og masse annet jeg ikke forstod noe av. Hans konklusjon tror jeg var at dette blir dyrt og vanskelig.

Da må jeg spørre deg: Hva tror du må til for å få med bilen min på ferie? Eller er det bare å bestille togbilletter først som sist... Kan du redde jenteferien vår? Please!!!

Hilsen Anna, jentene og en motvillig Volvo.

Benny svarer:

Oppps ... En motvillig bil som ikke vil på ferie. Det er ikke bra. Må innrømme at jeg kjenner litt på presset her nå. Når hele ferien hviler på meg.

Men på den annen side: Jeg er rimelig sikker på hva dette er. Du er nemlig ikke den første om opplever noe slikt med en V50. Sikkert ikke den siste heller.

At den fusker litt før den stopper og må stå litt før den er villig til å kjøre videre, en veldig symptomatisk på noe så enkelt som et tett dieselfilter.

Det kan selvfølgelig være andre ting også. Men jeg ville helt klart begynt med å få byttet dette. Jeg er rimelig sikker på at det er årsaken til problemene du beskriver.

På toppen av det hele kan jeg glede deg med at dette ikke koster mye, heller. Et par hundrelapper for filteret, kanskje, og en halvtimes jobb på et verksted. Da tipper jeg at bilen er ferieklar. Et verksted bør klare å fikse dette litt innimellom, i løpet av en dag eller to, siden det er krise ...

På tide med en service, også?

Er det en stund siden siste service? Det er gjerne det når dieselfilteret tetter seg. Kanskje er det lurt å få skiftet, eller i alle fall sjekke oljen og ta en kjapp generell kontroll av tingenes tilstand før du og jentegjengen legger i vei på langtur? Så slipper dere flere ubehagelige overraskelser.

Jeg regner med at dette løser seg enkelt og greit – og ønsker dere en fin, fin ferie og god tur!

Les også: Tre ting som kan gjøre sommerferien til et mareritt

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Klart du kan oppfylle denne bildrømmen!

Video: Bilene blir smartere og smartere