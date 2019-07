Det mulige forbudet mot mikroplast vil føre til at gummigranulat ikke kan brukes på kunstgressbanene i Norge.

På Gjemselund i Kongsvinger er ikke dette et problem. De har nemlig brukt kork i stedet for gummi.

– Vi hadde gummigranulat før, men valgte å se på kork som et naturlig og miljøvennlig tiltak. Kork er et bra alternativ som man fint kan bruke på toppnivå. Underlaget er bra, det er god støtdemping i banen og ballen ruller fint, så folk er fornøyde, forteller avdelingsleder for park og idrett i Kongsvinger kommune, Svein Olav Lund.

I motsetning til gummigranulatet, som brukes på de fleste baner i Norge, inneholder ikke kork mikroplast.

– Dette er et naturprodukt og jeg tror verken det tar livet av fisk eller fugl, sier driftsjefen i Kongsvinger IL, Sigmund Dalsberget.

Fullverdig alternativ

Kunstgresset på Gjemselund ble byttet ut i 2016 og ble godkjent etter den tids FIFA-krav. I dag hadde ikke banen blitt godkjent med FIFA Pro Standard, som man er avhengig av for spill i de tre øverste divisjonene. Det skjønner Kongsvinger IL lite av.

– Det funker på samme måte som gummi. Den skaper litt demping i banen, den holder bedre på fuktigheten og den blir ikke så seig og varm som gummien. Kork er et fullverdig alternativ. En annen ting som er positivt er at skoene og tøyet ikke er fulle av kork når man drar hjem, mener driftsjefen på Kongsvinger.



Spillerne til Kongsvinger IL er også fornøyde med underlaget på hjemmebanen.

– Jeg synes det er bra kunstgress her på Gjemselund. Det er en bra matte i forhold til mange andre, faktisk, mener veteranen Adem Güven, som har en lang fartstid på kunstgressbaner med gummigranulat.

Avhengig av undervarme

En av årsakene til at kork ikke er mer brukt på kunstgressbaner i Norge, er at materialet kan fryse til i minusgrader. Korken har en tendens til å trekke til seg litt fuktighet.

– Vi må fyre litt mer for kråka for å holde banen isfri. Utover det så fungerer banen bra, opplyser Lund, og legger til:

– Hvis du skal ha vinters- og senhøstsdrift, må man ha undervarme.

Det har de på Gjemselund. Dermed har de kunnet ha banen åpen gjennom vinteren siden de fikk nytt kunstgress i 2016.

– Jeg tror man er avhengig av undervarme for å få en god kunstgressbane uansett om du har gummi eller kork, sier Dalsberget.