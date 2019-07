Norsk familie dopet ned med gass og ranet på bobilferie i Frankrike

– Det er sånt du bare leser om. Det er ikke sånt du tror skal skje med deg selv, sier Toril Stesangårdsbakken Olsen til Gjesdalbuen.

Hun er fremdeles rystet. Onsdag kveld parkerte familien fra Ålgård i Rogaland bobilen på en rasteplass, like utenfor den populære ferieplassen Antibes på Côte d'Azur i Frankrike.

Hun har etter mange år på veien bygget seg opp erfaring som bobilturist. De er alltid nøye med å parkere på trafikkerte og folksomme steder, og har gode rutiner.

Denne ruten har hun kjørt en rekke ganger tidligere, og det har alltid gått fint.

Frem til nå.

Da de våknet torsdag morgen merket de med én gang at noe hadde skjedd.

– Vi våknet alle tre med skallebank og var tørre i munnen. Politiet tror vi har blitt dopet ned med en type kloroform-gass, sier Ole Richard Bødtker til TV 2.

Profesjonelt og organisert

Familien på tre skjønte fort at de hadde blitt utsatt for et innbrudd.

Døren til bobilen var brutt opp. Klær og gjenstander lå strødd utover utenfor bilen. Verdier familien anslår til mellom 20.000 og 30.000 kroner var borte.

– Det er skremmende å tenke på hva de kunne ha funnet på, sier Bødtker.

Politiet og familien mistenker at tyvene har sprayet gass inn i bilen fra utsiden.

INNBRUDD: Denne døren ble brutt opp mens familien lå og sov. Foto: Privat

– Dette er definitivt profesjonelle aktører. Vi våkner alle veldig lett, spesielt i denne varmen. Om de hadde brutt opp døren først ville vi ha merket det, sier Bødtker.

Det verste er ikke verdiene som er forsvunnet, forteller han. De er godt forsikret, og både pass og Stesangårdsbakken Olsens kredittkort var såpass godt gjemt unna, at tyvene ikke fant det. Bødtkers kredittkort ble stjålet, men han rakk å sperre dem uten at noe ble borte.

– Nei, det verste er tanken på hva de kunne ha funnet på. Det at de har vært inne i bobilen vår mens vi lå der bevisstløse, sier Bødtker.

De er nå i god behold, rapporter han. Alle er lettet over at ingen ble utsatt for noe fysisk, utover den giftige gassen.

Skuffet over fransk politi

De tok raskt kontakt med fransk politi, som nektet å bruke ressurser på å komme ut til plassen hvor innbruddet hadde skjedd. Det synes familien er skuffende.

– Det er merkelig at de ikke tar grep. Jeg vil tro at de lever mye av den turismen som er her om sommeren, sier Bødtker.

Familien har også vært i kontakt med norsk politi, som de opplever som mer behjelpelige.

– Norsk politi ble oppgitt da vi fortalte at politiet ikke rykket ut til en så alvorlig sak. Vi vil anmelde saken hjemme også, som vil bli oversendt videre til Frankrike, sier han.