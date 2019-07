Jakter drapsmenn i øde småby: – Alle holder dørene sine låst

15. juli ble kjæresteparet Chynna Deese (24) og Lucas Fowler (23) funnet drept langs en avsidesliggende motorvei i British Columbia nord i Canada.

Paret ble funnet langs Alaska Highway 97, noen kilometer unna turistattraksjonen Liard Hot Springs.

Deres blå van – en 1986 Chevrolet-modell – stod parkert langs veiskulderen.

Noen få dager senere kunne kanadisk politi fortelle at ytterligere to tenåringer var savnet i samme område.

I tillegg ble den 64 år gamle professoren Len Dyck funnet død like ved en brennende bil, ikke langt unna der Deese og Fowler ble funnet drept.

Fra savnet til mistenkt

Frykten om at en seriemorder var løs i det nordlige Canada spredte seg raskt, men så kom nyheten om at de to savnede tenåringene – Kam McLeod og Bryer Schmegelsky – plutselig var mistenkte i saken.

Politiet gikk ut med navn og bilde av de to tenåringene i mediene, og har siden fått inn en rekke tips.

Nå har den massive jakten endt opp i den lille byen Gillam nord i provinsen Manitoba, rundt 3200 km unna der de tre ofrene ble funnet.

Deres Toyota RAV4 ble funnet forlatt og utbrent utenfor småbyen, og de har også blitt observert i sentrum av byen. Gillam er et lite, avsidesliggende sted, og det finnes kun én vei inn og ut av det lille tettstedet.

– Alle holder døren låst

McLeod og Schmegelsky antas å være bevæpnede og farlige, og publikum oppfordres til å ikke ta kontakt med dem. Rundt 80 tips har kommet inn de siste to dagene, ifølge talskvinne Julie Courchaine i det kanadiske politiet.

– Det er ingen biltyverier i området som kan knyttes til dem. Vi tror at de fortsatt er her, sier Courchaine ifølge CNN.

Ifølge politisjef John McDonald i Gillam-politiet er det svært tøffe forhold i og rundt Gillam hvis man beveger seg til fots, med utfordrende terreng, tettvokst vegetasjon, mye skog og myr. Dette skaper utfordringer for politiet i jakten, men gjør det også vanskelig for de to tenåringene å overleve.

– De fleste av oss her i Gillam skjønner ikke helt hvorfor de skulle vært her. Det er kun én vei inn og ut, sier McDonald.

Han sier at lokalsamfunnet er preget av situasjonen.

– Alle sammen holder døra si låst på dagtid. Man er rett og slett litt mer forsiktig enn vanlig, sier han.

Trente på krig

Onsdag morgen ga Alan Schmegelsky, faren til Bryer Schmegelsky, et intervju til den lokale avisen CHEK News. Der forteller han at Bryer og Kam har «trent på krig» i over to år, og at guttene er mestre innenfor kamuflasje.