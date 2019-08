Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Jeg har kjøpt meg en Subarus Impreza. En fin bil i god stand, men med en farge jeg ikke liker så godt. Kunne tenkt meg blå, slik som rally-bilene, som blant annet Petter Solberg kjørte. Så jeg har lyst skifte farge. Kan jeg gjøre det selv? Tenker med folie – og er det vanskelig?

Mvh. Henning.

Benny svarer:

Hei Henning! Hyggelig at du har fått deg en bil du er fornøyd med!

Og, ja – alt går! Også det å legge folie på bilen selv.

La meg for all del skynde meg å legge til at om du har en dyr og fin bil og skal ha et skikkelig fint resultat, så anbefaler jeg definitivt å sette bort dette. Det er rart med fagfolk. De har utstyret, teknikken, erfaringene og kunnskapen som menigmann ofte mangler.

Så svaret er nok ikke så enkelt som ja – eller nei. Men egentlig alt imellom.

Det er bare fantasien som setter begrensinger med folie. Angrer du så lar den seg også fjerne.

Det er en grunn til at det koster 20 000,-

Skal det gjøres skikkelig, bør detaljer som listverk, dørhåndtak, lamper etc. demonteres. Proffene demonterer gjerne også fangertrekk for å få lagt / brettet folien bak, slik at det for det første dekker 100 prosent - og at det ikke løsner i skjærekanter.

Alt dette tar tid – og det er en grunn til at det fort koster både 20.000 og 30.000 kroner å få gjort dette hos dem som kan det. Det er også forskjellige kvaliteter på selve folien, så prisen på den kan også variere noe.

Samtidig så har man et hav av muligheter med foliering. Enten man bare vil ha litt enkel dekor, som striper, matt-svart panser, erstatte krom-lister med sort folie. Man kan også foliere en bil innvendig. Om man for eksempel har aluminiums- eller tre dekor på dashbordet og heller vi ha sort piano-finish, eller carbon-look – så lar det seg løse med folie. Det er både enkelt, greit og genialt. Men det koster som sagt litt om man setter det bort til proffer. Men det er ofte smart...

Med folie har du massevis av valg når det gjelder både farger og utførelse. Det er bare fantasien som begrenser deg.

Neppe toppfinish om du gjør det selv

Som førstereis-gutt og amatør kan man kanskje ikke forvente finish helt i toppklasse, men det går helt klart an å legge det selv. Du får ny farge, men kanskje ikke noen toppfinish.

Jeg får si som den gamle snekkeren fra hjembygda mi, som ikke akkurat var kjent for god finish: Ja, ja, men, det ser da greit ut ifra veien ..?

Det blir litt det samme her.

For når det gjelder selve påleggingen er ikke enkelt å få det helt perfekt og det tar tid. Strekk folien godt ut, stryk den ut, bruk varmepistol og små luftblemmer punkteres med en skarp tapetkniv. Prøv å unngå skjøter der de synes godt, så er du godt på vei til et brukbart resultat.

Men jeg tror kanskje ikke du skal regne med noe perfekt resultat om du går løs på dette selv, men ny farge på bilen det får du. Det kan jeg love deg!

Prøv! Blir mitt råd til deg, samtidig som jeg ønsker lykke til med blå bil!

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Klart du kan oppfylle denne bildrømmen!

Video: Sjekk ut denne BMW-klassikeren!