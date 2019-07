Mens vi ble nærmest bortskjemt på tropenetter og sydentemperaturer i fjor sommer, har varmen latt litt vente på seg i år.

Men denne uken har sommeren slått til for fullt, og det flere steder i landet.

Sønnavind

På torsdag var det Kotsøy i Trøndelag som var varmest i landet med hele 34,3 grader.

Deretter Saltdal i Nordland med 32,4 så Lillehammer og Tafjord med henholdsvis 32 og 31,9 grader.

Årsaken til de høye temperaturene er at værsystemene i atmosfæren har lagt seg slik at vi har fått en vedvarende sønnavind som er veldig rett.

– Det har ført til at luftmasser fra langt sørligere strøk har kommet helt opp til oss. Vanligvis blåser det fra øst til vest, men det er sjelden vi har sett en så vedvarende sønnavind som vi ser nå, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Isak Slettebø.

Rekorder kan ryke

Meteorologene tror sønnavinden kan føre til at varmerekordene ryker i løpet av helgen.

– Det er særlig i Trøndelag og Møre og Romsdal vi ser for oss at rekorden kan bli slått. Det er litt delte meninger på kontoret, men forholdene ligger godt til rette for at Norges-rekorden kan ryke, sier Slettebø.

Også i nord har folk all grunn til å juble. Torsdag var Nordland varmere enn hele Sør-Norge, og flere stasjoner målte godt over 30 grader.

– Dette vil fortsette gjennom helgen, sier meteorologen.

– Endringer på gang

Stikkordene for Norge denne helga er altså høye temperaturer, sol og bad. Men Slettebø anbefaler folk å ta visse forholdsregler.

– Det blir så varmt at det faktisk kan bli litt farlig. Derfor er det viktig å huske drikke masse vann og passe på, sier han.

Men sommeren varer dessverre ikke evig, og vi må nyte varmen så godt vi kan. For til uken vil været forandre seg.

– Det er endringer på gang fra mandag. Nordavinden tar Troms og Finnmark, og deretter Nordland. Sør-Norge blir spart for nordavinden, men her vil det skje andre ting. Høytrykket forsvinner ut i havet, og været kan bli mer urolig, sier meteorologen.

7 grader

Ifølge langtidsvarselet til Storm vil gradene synke betraktelig utover i neste uke. Fra og med tirsdag viser ikke gradestokken mer enn 14 grader på det minste i Oslo, og 22 på det meste.

I Tromsø får vi temperaturer helt ned mot 7 grader på det minste, og 12 grader på det meste.

Fra mandag og tirsdag vil kaldfronten trekke enda et hakk sørover med svalere forhold i Nordland. Været vil fortsatt være pent.

Ifølge langtidsvarslet til Storm, vil det bli nordøstlig kuling mandag langs store deler av Nordland og Troms. I Troms og Finnmark blir det surt med litt regn i Øst-Finnmark.

På Sørlandet og store deler av Sør-Norge vil det bli regn, og ganske sikkert innslag av torden. På vestlandet vil temperaturene fortsette å være milde utover uken.