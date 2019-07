Tidligere denne uken brøt det ut et magevirus på fotballcupen Dana Cup i Danmark. Hele 47 barn fikk fotballeventyret ødelagt da de ble rammet av omgangssyke og magevirus.

– I nitiden lå det barn og spydde i busker og ganger. De som jobber her gikk rundt med masker og begynte å rydde opp, sa den norske treneren på Dana Cup, Egil Skjoldmo til Bergens Tidende.

Lørdag braker verdens største fotballturnering for barn og unge, Norway Cup, løs. Flere tusen barn flokkes til Ekebergsletta i Oslo for å delta.

Generelsekretæren i Norway Cup, Pål Trælvik, er klar over marerittet som har herjet i Danmark på Dana Cup.

– Det er ett toalett på hver femtende person. Om vi skal havne i en situasjon som Dana cup har vært oppi, hvor femti stykker samtidig får dårlig mage, da sliter man med kapasiteten, sier Trælvik.

Egne skoler for syke

Om sykdommen skal spre seg blant de unge på Norway Cup, har de to ledige skoler hvor de kan isolere barna.

– Vi har 34 skoler som deltakerne bor på. I tillegg har vi to ekstra skoler, som kan brukes hvor vi må ta folk ut av klasserom eller avdeling. Da vil vi flytte de fysisk fra alle de andre, slik at de ikke sprer smitten videre, forteller Trælvik.

Generalsekretæren bekrefter at de har kriseplaner for et eventuelt virusutbrudd.

– Vi har kriseberedskapen om noe skulle skje. Da vet vi hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det, og hvem som skal gjøre hva, opplyser Trælvik.

Glem antibac

Tore Steen, smittevernsoverlege. Sier det er en smitterisiko når så mange barn og unge samles.

Om du trodde antibac var beste løsning, må du tro om igjen.

– Når det gjelder Norovirus er det vann og såpe det beste. Ikke alkoholbasert destillering, sier Sten.

800 mennesker på 10 toaletter

Trener for Søreides Gutter 12-lag i Danmark, Egil Skjoldmo, sier sykdomsutbruddet på Dana Cup ikke kom som et sjokk.

– Det er få toaletter her, og de ser ut til å være sjelden vasket. Jeg tror det er rundt 800 mennesker som deler på ti toaletter. Det er to garderober her, sier treneren.

Som følge av sykdomsutbruddet holdes spillere med sykdom og symptomer isolert på to rom på skolen.

Dana Cup avsluttes samme dag som Norway Cup starter den lørdag 27.juli.