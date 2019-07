Manchester United forbereder seg på en fremtid uten Paul Pogba, og ifølge Daily Mirror er man ikke langt unna å få på plass en overgang for Lazio-spilleren Sergej Milinkovic-Savic. Den serbiske 24-åringen skal ha en prislapp på omlag 750 millioner kroner. Midtbanespilleren scoret syv ganger på 41 kamper for Lazio forrige sesong.

Pogba har vist oppløftende takter så langt i sesongoppkjøringen, men det er høyst usikkert om den franske stjernen blir værende på Old Trafford.

Everton er villige til å slenge med Cenk Tosun på kjøpet for å få til en overgang for Crystal Palace-angriperen Wilfried Zaha. Det skriver Telegraph.

Tottenham-lederen Daniel Levy skal ha gitt manager Mauricio Pochettino klarsignal om at det er mer penger tilgjengelig for handel i sommer etter at klubben har signert en ny sponsoravtale verdt over 3.2 milliarder kroner. Det skriver The Times. I går kom meldingene om at London-klubben vurderer å legge inn et storbud på Paulo Dybala.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har uttalt at en Coutinho-retur er svært usannsynlig. Nå sier tyskeren at heller ikke Gareth Bale er aktuell for en overgang til Anfield.

Wolves nærmer seg å signere Real Madrid-spilleren Jesus Vallejo på lån. Det hevder Daily Mail.

Angriperen Malcom har ikke slått helt til etter overgangen til Barcelona. Nå kan brasilianeren være på vei til Borussia Dortmund. Det skriver Goal.

Nicolas Pépé er et av sommerens heteste navn. Ivorianeren er blitt koblet til flust av storklubber, men nå hevder Gazzetta dello Sport at Napoli seiler opp som en brennhet kandidat til å hente den målfarlige Lille-vingen.

Newcastle har allerede hentet inn forsterkninger i sommer, men flere skal det bli. Ifølge Newcastle Cronicle er unggutten Kyle Scott på vei inn. 21-åringens Chelsea-kontrakt gikk ut i sommer.