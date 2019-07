Sketsjen viser en mann som spiller Scrabble mot en ortodoks jøde. Mannen har bokstaver som staver ordet «jødesvin», og mannen kvier seg for å sanke inn poeng for å legge det støtende ordet ned på spillbrettet.

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK skriver i beklagelsen at intensjonen med sketsjen var å vise at man ikke skal bruke slike ord, men at intensjonen åpenbart ikke var tydelig nok og at man i arbeidet med sketsjen har undervurdert den historiske betydningen i ordet «jødesvin».

– Vi visste selvsagt ordet var brutalt og krenkende, og i denne konteksten måtte ordet være krenkende for at sketsjen skulle fungere. Men ordet hadde en alvorligere betydning for spesielt det jødiske miljøet i Norge enn hva vi dessverre var klar over. Så vi beklager bruken av ordet, skriver Halvorsen.

Han beklager også overfor alle i det jødiske miljøet, som har tatt belastningen denne uken.

NRKs klageorgan Kringkastingsrådet mottok over 300 klager etter sketsjen, som ble sendt tirsdag i forrige uke.

NRK har tidligere svart på kritikken med at intensjonen med sketsjen har vært det motsatte, å vise at man ikke skal bruke slike ord.

