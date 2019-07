Hendelsen skjedde i London tidlig om morgenen 30. mai, og skapte stor oppstandelse på øyriket etter at saken ble omtalt i media.

Angrepet skjedde da en guttegjeng ba dem om å kysse på en nattbuss i London. De nektet, og da gikk gjengen til angrep på kjæresteparet.

Et bilde av det kraftig forslåtte paret spredte seg raskt på sosiale medier og rystet britene. Kvinnene fikk behandling på et sykehus for ansiktsskader.

– De reiste seg og gikk bort til oss. Så begynte de aggressivt å trakassere oss. En av dem stod lengre bak og kastet mynter på oss. Melania forsøkte å roe ned situasjonen og være vennlig, men da jeg så at en kastet mynter reiste jeg meg opp og konfronterte han, sa Chris til BBC i starten av juni.

– Så begynte slåssingen. Jeg vet ikke hvordan vi endte opp nede i bussen, men i løpet av den tiden tok de telefonen min og hennes veske. Så løp de.

– De kastet mynter på oss. Det neste jeg ser er at kjæresten min ligger nede og blir slått. Jeg prøvde å hjelpe, men da ble jeg slått selv. Jeg blødde overalt, sa Geymonat.



Nå har fire tenåringsgutter blitt tiltalt for det homofobiske angrepet. Guttene er i alderen 15 til 17 år, og står alle tiltalt for grov hatkriminalitet. De må møte i retten 21. august.

I tillegg til hovedtiltalen, har flere av guttene også blitt tiltalt for forhold som tyveri og besittelse av marijuana.

Daværende statsminister Theresa May reagerte også sterkt på angrepet.

– Dette var et motbydelig angrep. Ingen skal trenge å skjule hvem de er eller hvem de elsker, og vi må sammen jobbe for å utrydde uakseptabel vold mot LHBT-miljøet, sa May.