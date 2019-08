United-kjenner: – Solskjær har ikke full støtte fra spillergruppen

Mark Ogden, som er en av de som følger Manchester United tettest og er fotballsjef i ESPN, mener Solskjær er avhengig av en god start i Premier League.

Med en elendig sesongavslutning friskt i minne, har Ole Gunnar Solskjær et stort press på seg for å levere fra starten av sesongen.

– Det to første kampene er viktige. Chelsea hjemme og Wolves borte. To kamper som United slet med forrige sesong. Om de ikke vinner de to første så er presset på ham med en gang. Han må vinne en av de to, mener jeg, sier Mark Ogden til TV 2.

– Om Liverpool, City og Chelsea starter med tre-fire seire, vil hvert poeng United går glipp av, være et problem. Fordi United er ikke i Champions League denne sesongen og de må komme topp fire, fortsetter fotballsjefen i ESPN.

Har ikke full tillit fra spillergruppen

Ogden trekker sammenligning med hvor fort det gikk galt under José Mourinho, men forteller at kristiansunderen har et fortrinn.

– Supporterne er fremdeles på Ole Gunnar Solskjærs side, så der har han en stor fordel, men Mourinho fikk sparken da de lå langt bak de andre. De lå på en syvendeplass i desember. Stemningen i klubben var også et problem, ingen likte Mourinho på slutten. Det var bare trist. Jeg tror Solskjær må forstå at ting kan endre seg veldig raskt, fordi Manchester United er nødt til å komme tilbake i Champions League. Han må gjøre det bedre enn Mourinho gjorde det frem til jul, forklarer journalisten som har god innsikt i den røde delen av Manchester til TV 2.

– Tror du han har hele laget med seg på prosjektet sitt?

– Ikke enda. Jeg tror det er et par i troppen som har til gode å bli overbevist. Jeg er blitt fortalt at noen av de utenlandske spillerne mener han er for britisk i stilen, og at han ikke har en kontinental teft og ekspertise. Så jeg tror noen av de utenlandske spillerne, franske og spanske, vil ha litt mer spesifikk trening. Om han vinner kamper, så vil han stilne skeptikerne og de som tviler, men la oss være ærlige, han må også vinne tilliten til noen av spillerne, forklarer han.

Misfornøyd med treningsøktene

Mark Ogden kan fortelle til TV 2 at flere av de utenlandske spillerne ikke liker treningsøktene til kristiansunderen og peker på en ting som Sir Alex Ferguson gjorde for å øke trivselen hos de ikke-britiske spillerne.