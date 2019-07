Den svenske stjernen har virkelig vært i begivenhetenes sentrum i årets MLS-sesong. Drømmescoringer, skitne triks og ikke minst flust av utrolige sitater. Men nå er veteranen usikker på veien videre.

– Alt kjennes bra ut. Jeg har det bra fysisk, jeg er lykkelig. Men vi kan ikke snakke om neste år. Vi må avslutte dette året først. Det er vanskelig å prate om neste år når jeg ikke en gang vet om jeg klarer å fullføre denne sesongen. Vi får se hva som skjer, sier Zlatan i et intervju gjengitt av Aftonbladet.

– Jeg vil spille så lenge jeg kan, men samtidig vil jeg også kunne oppnå noe når jeg spiller og gjøre en forskjell. Jeg vil ikke at folk skal være likegyldige til at jeg spiller og tenke at jeg er en avdanket spiller.

Helt og skurk i lokalderby

Zlatan, som gikk hardt ut før derbyet mot LA FC, leverte varene i lokaloppgjøret. 37-åringen scoret hat trick, men viste også seg fra sin mindre sjarmerende side da han ga motstanderen Mohamed El-Munir en stygg albue og i tillegg slengte med leppen til en trener etter kampslutt.

Hodesmellen til motstanderen var såpass kraftig at forsvareren fikk en fraktur i hodeskallen og må operere. Zlatan risikerte å bli straffet i ettertid, men nå er det klart at han slipper straff.

– Duellen var uheldig for ham. Jeg hoppet opp som vanlig og det var ingenting jeg gjorde med vilje. Den eneste forskjellen er at jeg er lengre enn alle andre, sier Zlatan i et intervju med sin egen klubb.

– Føler meg litt jaget

Og selv om 37-åringen sier han er lykkelig, er det ikke alt han er fornøyd med i USA og MLS.

– Alle kampene jeg spiller blir gransket. Jeg føler meg litt jaget på den måten og det er ikke ok.

– Jeg burde bli behandlet som alle andre. Om de ikke kan stoppe meg på banen, kan jeg ikke gjøre noe med det. Men å forsøke å gjøre noe utenfor banen, det er ikke en del av spillet, det er ikke profesjonelt, sier Galaxy-stjernen.

Zlatan står med 16 mål på 17 kamper i årets sesong. Galaxy, som også har norske Jørgen Skjelvik i stallen, ligger på andreplass i sin avdeling.