Meldingen om ulykken kom torsdag kveld.

– Personen blir tatt med av luftambulanse til sykehuset. Føreren har kjørt ut av veien, over et gangfelt og over i grøfta, forteller Marianne Brun, operasjonleder i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Det er fortsatt ukjent skadeomfang. Føreren var bevisstløst da politiet kom frem.

– Fører er bevisstløs og betegnes som alvorlig skadd. Hentes av luftambulanse, opplyser Innlandet politidistrikt.

(TV2 / NTB)