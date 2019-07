Etter 18 år fikk Zou oppfylt drømmen: – Han er så kjekk

Se video av Solskjærs fans i vinduet øverst!

I 18 år har Zou Yan (30) vært fan av Ole Gunnar Solskjær. I alle disse årene har hun drømt om en dag å få møte Manchester United-manageren.

Og da Solskjær og United var i Shanghai i sesongoppkjøringen, gikk hennes alle største drøm i oppfyllelse - hun fikk møte sitt store idol.

– Jeg er så opprømt, for jeg har vært fan siden jeg var 12 år, så i 18 år, forteller Yan til TV 2.

– Så i dag gikk drømmen min i oppfyllelse. Jeg har troen på at en dag vil han komme til vår klubb og bli vår trener, legger hun til.

«My sunshine, my only sunshine»

I likhet med mange andre tålmodige fans, ventet Yan utenfor hotellet til Manchester United for å få et glimt av fotballheltene sine.

– Det er helt fantastisk, jeg stod ansikt til ansikt med ham. Han gav meg autografen sin og en klem, sier en gråtkvalt Yan.

– Jeg gråter fremdeles, for det er helt uvirkelig. Jeg kan ikke tro at drømmen min har gått i oppfyllelse.

Hun hadde stått utenfor hotellet hvor United holdt til dagen i forveien, men uten hell. Ingen spillere å se, ingen Solskjær. Men så fikk hun litt hjelp.

– Jeg gikk til treningen, men da fikk jeg ikke sett ham. Så var det en trener som hjalp meg der. Jeg fikk komme hit, kun meg, og jeg kan si at jeg liker ham, for alltid.

– Vi har en sang, sier Yan opprømt og begynner å synge:

– You are my sunshine, my only sunshine.

Da Solskjær og resten av United ankom hotellet stod det mengder av fans og ropte på dem. For manageren er det viktig å gi noe tilbake til fansen.

– Det betyr mye for dem, og derfor betyr det mye at vi tar oss tiden til å signere autografer og til å ta bilder, sier Solskjær til TV 2.

– En kjærlighetshistorie

I møtet med Solskjær fikk hun blant annet ta bilde sammen med United-manageren. Da hun blir spurt om hvordan hun vil beskrive møtet dem i mellom, er hun rask i å svare.

Zou Yan fikk drømmemøte med sin store helt. Foto: TV 2

– Man kan si kjærlighetshistorie, det er en kjærlighetshistorie for meg, sier Yan og begynner å le.

– Ja, jeg synes det. Drømmen min gikk i oppfyllelse. Jeg er i drømmen min. Jeg har ikke lyst til å våkne opp, vet du, legger hun til.