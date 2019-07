Den 28. juni lander et Norwegian-fly ved Oslo lufthavn like før midnatt.

Samtidig kommer en uniformert politibil og to sivilpolitibiler til gaten.

Khalid Skah, en norsk-marokkaner som er etterlyst av Interpol for vold og kidnapping, skulle være om bord på flyet.

– For noen uker siden skal han ha bestemt at dette var en uutholdelig situasjon for ham selv og hans familie. Han er etterlyst og bestemte seg derfor for å komme til Norge og ta oppgjøret, og bli ferdig med saken, sier Skahs advokat, Brynjar Meling, til TV 2.

Tilbake i tid.

Khalid Skah bodde i Norge i mange år, og er tidligere olympisk mester i friidrett. Han giftet seg med en norsk kvinne og fikk to barn. I tre år holdt han sønnen og datteren i Marokko mot deres vilje.

TV 2 møtte dem etter at de klarte å flykte i 2009.

– Vi fikk ikke lov til å leve normalt. Vi fikk ikke lov til å gå på skole eller noe som helst, sa datteren den gangen.

– Vi fikk ikke være sosiale i det hele tatt, la sønnen til.

Raste

Mens barna var glade for å bli gjenforent med moren, raste den olympiske mesteren.

– Dette er en kidnapping utført av norske myndigheter. Jeg tilbyr en halv million dollar for å få barna mine tilbake. Til de som hjelper meg med å få barna mine tilbake fra Norge, sa Skah.

I tillegg til kidnapping er Skah også tiltalt for vold.

– Dette har vært en lang kamp for ham. Han har hevdet sin uskyld i ti år. Han ønsker å komme til Norge for å forklare seg for en norsk dommer og forklare seg i retten, sier Meling.

Dukket ikke opp

Den 28. juni stod politiet på Gardermoen og ventet ved gaten mens flyet ble tømt for passasjerer.

Men der var det ingen tidligere OL-helter om bord.

Ifølge Khalid Skah var det marokkanske myndigheter som tok kontakt like før avreise, for å be ham om å ikke reise til Norge.

– Utenriksdepartementet i Marokko vil ikke at jeg skal reise, fordi dette er en politisk og diplomatisk sak, og ikke en familiesak. De vil ikke at jeg reiser før de har avsluttet saken med den norske staten, sier Skah til TV 2.

Advokat Marte Svarstad Brodtkorb representerer barna og Khalid Skahs ekskone. Brodtkorb forteller at familien ønsker ro, og at de ikke ønsker kontakt med Khalid Skah.