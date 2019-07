Mesut Özil ble truet med kniv da han og lagkamerat Sead Kolasinac kjørte igjennom London torsdag kveld. Det melder britiske Daily Mail.

En motorsykkelgjeng truet Özil med kniv da de angrep bilen, en Mercedes G-klasse. Der satt Arsenal-stjernene.

Özil forlot bilen og flyktet mot en tyrkisk restaurant like i nærheten i frykt etter å ha blitt truet av de maskerte ranerne. Özil skal ha kjent dem som jobber på restauranten.

Vitner har forklart at Özil så «livredd» ut.

Samtidig, da ranerne kom mot bilen, hoppet Kolasniac ut fra passasjersetet og forsøkte å nå igjen ranerne.

Mobilbilder tatt av vitner viser at Kolasniac ikke var langt fra en av ranerne som var iført hjelm med skjerm, og som så ut til å holde et våpen i hånden.

Restaurantarbeiderne kom stormende ut i gaten og ranerne måtte dra tomhendt.

Ingen av spillerne ble heldigvis skadet i hendelsen, og alt skal etter forholdene stå bra til med dem begge, har en talsmann fra Arsenal bekreftet.

– Özil så livredd ut, som de fleste ville gjort etter å ha blitt jaget etter med kniv. Han så ut som han løp for livet, noe jeg tror han gjorde. Jeg så at han forsvant inn i restauranten med motorsykkelgjengen etter seg. De tok ikke av hjelmene sine og var kledd i svarte klær, med langermede gensere i dette varme været. De skilte seg ut. Det var skikkelig skummelt, skal et tilfeldig vitne, Azuka Alintah, ha forklart til Daily Mail.

Politiet sperret av gaten da de ankom åstedet, mens enheter prøvde å finne igjen ranerne.

– Det ble rapportert at de mistenkte på motorsykler forsøkte å rane en mann mens han kjørte bil. Sjåføren, sammen med sin passasjer, kom seg uskadet og har dratt til en restaurant i Golders Green hvor de har snakket med politiet. Ingen er arrestert og etterforskningen vil fortsette, forteller en talsmann for Scotland Yard til Daily Mail.