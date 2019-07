Et godstog sporet av i Namskogan. Toget hadde flere containere som inneholder den farlige gassen acetylen. Flere av disse containerne har falt av da toget sporet av.

Toget hadde en fart på 80 kilometer i timen da siste delen havnet utenfor sporet.

– Undersøkelser viser seg at en av containerne som har falt av inneholder farlig gass, sier Håvard Høiem, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

På grunn av at den ene containeren har falt av i så høy fart, har den blitt ødelagt. Politiet har opprettet en sikkerhetssone på 1000 meter.

– Det er lite befolket sted, men motorveien E6 er godt innenfor sikkerhetssonen. I tillegg har vi evakuert 40 beboere, forteller operasjonslederen.

Kjemikaliedykkere

Kjemikaliedykkere fra brannvesenet er på stedet for å gjøre flere undersøkelser.

Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Lokføreren var eneste person om bord. Bane Nor opplyser at banen vil være stengt frem til tidligst mandag.

Utfordringer med busskapasitet

Vy sier at det er ett tog som er berørt. I tillegg vil nattogene fra Bodø og Oslo bli berørt.

– Vi jobber så godt vi kan for å frakte de reisende. Vi kjører en såkalt busspendel mellom Mayavatn og Namskogan. Nå er også E6 stengt, og det vil si at vi ikke får kjørt de reisende som som er på banen nå, forteller Nina Schage, pressekontakt i Bane Nor.



Vy opplyser til TV 2 at meste av busstrafikken er på Østlandet.

– Det er en ekstra utfordring å skaffe busser. Mange av bussene er allerede i bruk på Østlandet med buss for tog. Det er også en ferieavvikling, samtidig som at mange av bussene blir brukt for turoperatører, forteller Schage videre.



Stengt fremover

Bane Nor vet ikke årsaken til ulykken. De antar at Nordlandsbanen blir stengt en stund fremover.

– Vi jobber med å få en oversikt over skadene. Det er naturlig at skinnene har blitt ødelagt når et så tungt tog begynner å krenge. Nordlandsbanen vil være stengt en stund fremover, forteller pressekontakt i Bane Nor, Britt Johanne Wang til TV 2.