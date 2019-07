De siste dagene har grensesprengende temperaturer nådd Europa. Minst tolv land har målt rekordtemperaturer, og flere land har sendt ut farevarsel.

Juli ligger an til å bli den varmeste julimåneden målt noensinne, melder CNN. Målingene går helt tilbake til 1880.

Notre Dame kan ramle

I Frankrike ble det målt 45,9 grader i juni. Torsdag ble rekorden fra 1947 slått i Paris da det ble målt 42,6 grader. Varmen kan skape trøbbel for katedralen Notre Dame, som sto i brann i april.

– Jeg er veldig redd for varmebølgen, siden katedralen tok skade i brannen. Bjelkene falt, og bygget fikk også et sjokk fra vannet fra brannvesenet, har sjefsarkitekt Philippe Villeneuve uttalt til Reuters tidligere.

Han frykter at murverket kan gi etter som følge av den intense varmen.

REKORDVARME: I Nederland ble tidenes varmeste dag noensinne målt torsdag. Da var det 41,7 grader. Bildet er tatt ved meteorologiinstituttet KNMI, der det ble registrert litt over 40 grader. Foto: Vincent Jannink

Innførte maksfart på tog

Flere steder i Storbritannia har togene måtte knele foran den ekstreme temperaturen, skriver The Guardian. Flere steder har skinnene nådd opp mot 60 grader, noe som fører til at stålet utvider seg, og kan bøye seg. Derfor har togene blitt beordret til å holde en maksfart på 20 kilometer i timen.

En rapport fra 2017 kom frem til at mindre enn fem prosent av europeiske husstander har installert klimaanlegg, noe som skaper ytterligere problemer for folk. Også mye av kollektivtransporten mangler klimaanlegg.

Onsdag brøt et tog på vei fra Belgia til London ned, noe som førte til at passasjerene ble sittende i 40 grader uten noen form for klimaanlegg.

NEDKJØLING: Folk kjølte seg ned ved fontenene i Paris. Torsdag ble det målt rekordhøye 42,6 grader i byen. Foto: Rafael Yaghobzadeh

Ny normaltilstand

Til CNN advarer forskere om at man kan forvente at hetebølger som dette er den nye normalen.

– Klimaforandringene gjør uten tvil at hetebølgene kommer oftere og sterkere, sier Michael Byrne ved universitetet St. Andrews i Skottland.

En gruppe europeiske forskere har konkludert at hetebølgen som rammet Frankrike, Tsjekkia og Sveits i juni var mellom fem og hundre ganger mer sannsynlig som følge av klimaforandringene.

Ifølge Friederike Otto, direktør for The Enviromental Change Institute, må europeiske land lære seg å tilpasse seg til ekstremværet, og trekker frem Frankrike som eksempel. Landet tok drastiske grep etter den intense hetebølgen som rammet Europa i 2003, som førte til titusenvis av dødsfall. Minst 70.000 omkom i Europa da.

– Frankrike planla og rustet seg for å hindre dødsfall. Lærdommen ble tatt i bruk i hetebølgen i juni, og grepene, som inkluderte å stenge skoler og sette opp hjelpenettverk reduserte faren, sier han til CNN.