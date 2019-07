Skuffende resultat for Molde: – Vanskelig å tenke på hva mer vi kunne gjort

Molde - Cukaricki 0-0 (0-0)

Molde tok i mot Cukaricki til første kamp i andre kvalifiseringsrunde til europaligaen.

Det endte i en frustrerende kamp for blåtrøyene som ikke maktet å finne veien til nettmaskene.

– Dette var en nedtur for Molde, for jeg trodde de skulle vinne komfortabelt på hjemmebane ikveld. Jeg vil fortsatt si de er favoritter til å gå videre, for med ett bortemål er mye gjort. De hadde nok av sjanser til å avgjøre ikveld, og jeg håper virkelig Molde gjør jobben neste uke, for Molde er gode nok til å gjøre det godt i et gruppespill i Europa League, hvis de er heldige med trekningen etter et eventuelt avansement, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Molde-spillerne var skuffet etter kampslutt, men har offensiv innstilling frem mot returoppgjøret neste uke.

– Vi håpte på best mulig resultat. Men vi holdt tett bakover og det er viktig over to kamper. Det er bare å dra dit, det er sjeldent at vi ikke scorer i to kamper på rad, så vi skal være offensive. Jeg synes vi fikk bevist at vi er et ganske mye bedre lag, men så klart, det blir tøft. Vi får få et bortemål og legge press på dem. Vi er gode å forsvare oss, så vi skal takle det også, vi. Men det blir en ekstra tøff utfordring. Det er ikke noen tvil om det, sier Vegard Forren til TV 2 etter kampen.

Det sto ikke på sjansene til Molde, og Forren mener Molde kunne vunnet med flere mål.

– Det er vanskelig å tenke på hva mer vi kunne gjort, for sjanser og mye bra spill både i første- og andreomgangen var det nok av. Det er ingen som ville sagt noe på om det ble 3-0 til oss. Så det er litt kjedelig å ikke få noe ut av alle de store sjansene. Men sånn er det av og til. Vi får håpe og tro at vi sparer litt til senere, sier midtstopperen.

Drøyde tiden: – Ikke bra i det hele tatt

Mot slutten av kampen la flere av Cukaricki-spillerne seg ned og fikk tiden til å gå. Slikt må man forvente, mener Forren.

– De gjorde akkurat som vi forventet. Lå nede i helt utrolige situasjoner. Men det er sånt du får når du skal kvalifisere deg og ut i Europa. Det visste vi veldig godt, og vi har forståelse for det også. Så får vi se om vi får brukt litt samme mynt tilbake der borte, om vi trenger det.

Ohi var heller ikke overrasket over gjestenes triks, men synes ikke mye om det.

– Det er ikke bra i det hele tatt. Det er kjedelig. Å drøye tid tar vekk litt av gleden i spillet. Men vi var forberedt på det, så får heller dommeren telle opp og legge til nok, sier Molde-angriperen til TV 2.