Arsenal bekrefter overgangen på sine nettsider torsdag kveld.

Ifølge BBC-journalisten David Ornstein, som følger «The Gunners» tettere enn de fleste, var det et premiss for handelen at Saliba skulle lånes tilbake.

18-åringen vil være spilleklar fra og med neste sesong.

BBC melder at overgangssummen er på om lag 290 millioner kroner.

Arsenal presenterer Saliba som «høyt verdsatt» og «ettertraktet». Erkerival Tottenham skal også ha vist interesse for midtstopperen, skal en tro tidligere rapporter i britiske medier.

– Mange lag ville ha ham, men han ville til oss for å være en del av vår fremtid. Han blir i Frankrike denne sesongen for å få mer erfaring. Så ser vi frem til at han blir en del av vår gruppe, sier Unai Emery til Arsenals nettsider.

18-åringen fikk debuten for Saint-Etiénne forrige sesong, og har totalt fått 19 kamper for Ole Selnæs' tidligere klubb, ifølge Transfermarkt. Han står med flere kamper for Frankrikes aldersbestemte landslag, men har til gode å debutere på U21-landslaget.