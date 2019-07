De siste tre årene har selskapet HopperHQ, som arbeider opp mot Instagram, publisert sin riking-liste over hvem som drar inn desidert mest penger per sponsede innlegg som blir publisert på tjenesten.

Øverst på listen troner «Keeping up with the Kardashians»-stjerne Kylie Jenner (21), til tross for at popstjerne Ariana Grande har flere følgere enn henne.

Ifølge HopperHQ tjener 21-åringen svimlende 10,9 millioner kroner per innlegg hun legger ut. Grande, som ligger på 2. plass, ligger over to millioner kroner under.

Ifølge den britiske radiokanalen CapitalFM baserer HopperHQ dataene sine på faktorer som gjennomsnittlig aktivitet hos følgere og hvor ofte innlegg blir lagt ut.

Jenner toppet listen også i fjor. Tidligere i år ble hun kåret til verdens yngste dollarmilliardær, og i 2018 solgte hun sminke for nærmere en halv milliard kroner på seks uker.

Jenners søster, Kim Kardashian, befinner seg på fjerdeplass på listen. I tillegg til pop- og realitystjerner finner man også flere fotballnavn på listen.

Disse tjener mest per innlegg: