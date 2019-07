Se Moussas Sissoko stempling i vinduet øverst!

Til tross for at det bare var heder og ære å spille om, florerte de harde taklingene i Shanghai. Spesielt i første omgang.

Dele Alli fikk et tidlig gult kort etter å ha ha vært involvert i to dueller med negativt fortegn før det var gått tolv minutter.

Så slapp Moussa Sissoko unna kort da han stemplet Manchester Uniteds Daniel James. Franskmannen fikk derimot gult kort da han var for sent inne i en takling på Mason Greenwood senere i omgangen.

Også United-talentet Andreas Pereira pådro seg gult kort i første omgang. Brasilianeren gikk inn med knottene i en sklitakling på Harry Kane.

Etter kampen ble Mauricio Pochettino spurt om de stygge taklingene. Tottenham-manageren medgir at spillerne hans var i overkant tøffe.

– Jeg var litt irritert over noen av situasjonene. Når det er så varmt, og du noen ganger kommer inn sent, kan slike ting skje. Jeg beklager på vegne av spillerne våre til Manchester United. Det er ikke vår intensjon. Noen ganger når du kommer inn sent, kan slike ting skje, sier argentineren, ifølge Football London.

Pipen har en annen lyd hos Ole Gunnar Solskjær. Kristiansunderen likte at det var litt temperatur i kampen.

– Det er derfor vi har dommere. Jeg synes det var en veldig god forberedelse til ligaen. Det var ikke noe «tippie toe-football». De gikk inn i taklinger når de skulle, og jeg har ingenting å si på det, sier Solskjær på pressekonferansen etterkampen.

– Etter noen av taklingene blir du bekymret, men det var ingen skader. Vi ga også, det var ikke bare vi som mottok. Jeg synes at det var en veldig bra kamp, fortsetter han.

Snart reiser de røde djevlene til Norge for å møte Kristiansund.