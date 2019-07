Lena (28): – Får høre at jeg ikke burde få barn

Lena Iren Horie (28) og Monica Haugen (49) er begge funksjonshemmet.

Men i likhet med mange andre i samme situasjon, er de også foreldre.

Nå vil de bekjempe fordommene rundt funksjonshemmede og foreldrerollen.

Det var Handikapnytt som omtalte saken først.

Vanskelig svangerskap

Begge ble født med sykdommen Arthrogryposis multiplex congenita (AMC). Sykdommen gjør at de har feilstillinger i leddene.

Lena Iren Horie er mor til Iroe (3) og Saori (1). Mens fødselen gikk etter planen, var svangerskapsperioden tung og fylt med fordommer.

Sykdommen gjør at hun har utfordringer med å gripe, bære tungt og gå langt. Er gåturen lang, må hun bruke rullestol.

Lena sammen med barna Iroe (3) og Saori (1). Foto: Privat

Vegg av fordommer

Horie fikk sitt første barn da hun var 25 år. I hennes sosiale krets opplevde hun en stemning om at mennesker med hemminger ikke skulle ha barn.

– Mange tror ikke at folk med funksjonshemming skal få egne barn, fordi vi ikke kan. I tillegg hører vi fra andre at vi ikke burde få barn i det hele tatt. Det er nesten som om folk tror at så lenge man er uføretrygda eller har en hemming, så er man uskikket til å oppdra barn, forteller Horie.

Horie forteller om en masse spørsmål som ble stilt om at hun som hadde AMC skulle få barn.

– Skal de virkelig ha barn? Skal de utsette barn for det? Stakkars unger, er det mange som tenker, sier Lena.

– Leger spør om de klarer det

Norges Handikapforbund mener det er behov for en holdningsendring i samfunnet.

– Altfor mange tenker at funksjonshemming er en sykdom. Det er mange antagelser om at de ikke klarer. Kommentarer fra leger og sykepleiere som spør om man klarer dette. Ingen spør personer uten funksjonshemminger om dette, mener Tove Linnea Brandvik, leder i Norges Handikapforbund.

Forbundslederen har sittet hele livet i rullestol. Det sier hun ikke har vært noe problem med tanke på å få barn.

– Mine to barn har fått alle sine behov dekket. Jeg er sikker på at alle foreldre kjenner til utfordringer, som for eksempel søvnmangel. Det handler om hvordan man løser utfordringene, forteller Brandvik.

Vil bli rollemodeller

Etter å ha fått barn uten noen rollemodeller, fant Haugen og Horie ut at de skulle lage en organisasjon for å hjelpe andre i samme situasjon. I mars dannet de organisasjonen «Foreningen for funksjonshemmede foreldre».