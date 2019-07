– Vi har det etter forholdene bra nå, og vår sønn er i god form, sier guttens far til TV 2.

Natt til mandag ble 18-åringen stukket med det han mener var skår fra en knust glassflaske.

En annen 18-åring er siktet for drapsforsøk. Etter halvannet døgn på gresk glattcelle ble han onsdag løslatt.

Siktelsen er imidlertid opprettholdt, og 18-åringen risikerer mellom fem og ti års fengsel når han møter i retten i Hellas om et halvt års tid.

På russetur

Både siktede og fornærmede var på Ios sammen med flere hundre av neste års russ da hendelsen fant sted natt til mandag.

Den siktede 18-åringens forsvarer, advokat Kim Gerdts, har tidligere uttalt at de to var venner, men at de har hatt en personlig konflikt over tid. Det er ikke riktig, mener fornærmede selv.

– Dette var ikke en slåsskamp mellom venner, slik det er forsøkt fremstilt i pressen. Slik familien ser det, er det ikke tilfeldig at siktelsen lyder på drapsforsøk, sier de gjennom sin bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb.

Familien bekymret

Siktede har forklart at han var involvert i slåsskampen, men mener han aldri har hatt til hensikt å drepe. Derfor erkjenner han heller ikke straffskyld for drapsforsøk.

Det mener familien til fornærmede er urovekkende.

– Familien er bekymret for at han ikke forstår alvoret i saken, sier de gjennom sin bistandsadvokat.

Ifølge siktedes forsvarer angrer han dypt på det han har gjort.

– Han er lei seg, og han har aldri hatt til hensikt å påføre fornærmede de skadene han har fått, sier Gerdts.

Nå er familien lettet over å ha sønnen tilbake i Norge. Han er etter forholdene i god form.

– Familien vil takke alle som har hjulpet og støttet han, både rett etter angrepet og etterpå, sier de.