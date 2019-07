– Reisende til Filippinene bør vurdere rabiesvaksine før avreise og være spesielt forsiktig med kontakt med dyr under oppholdet, skriver FHI på sine nettsider.

Det er uklart hvor stort omfanget av falske vaksiner i landet er, men WHO har identifisert falske versjoner av fire ulike typer rabiesvaksine.

Årsaken til de falske vaksinene skal være at det for tiden er mangel på medisinen i landet, som lager et marked for produksjon og omsetningen av falske vaksiner.

6. mai døde 24 år gamle Birgitte Kallestad etter å ha blitt smittet av en valp hun forsøkte å redde på en reise i Filippinene to måneder tidligere.

– Folkehelseinstituttet anbefaler å ha lav terskel for å vaksinere seg mot rabies før reise til Filippinene. På reisen bør man unngå å klappe eller ha nærkontakt med dyr. Hvis man blir bitt, kloret eller slikket på slimhinne eller skadet hud av dyr på Filippinene, bør man umiddelbart rengjøre såret og oppsøke legehjelp, opplyser FHI.