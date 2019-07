Torsdag advarte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om økende skogbrannfare som følge av høye temperaturer, og varsler samtidig at syv skogbrannhelikoptre blir utplassert over hele landet.

Helikoptrene er i beredskap i områdene Tana, Tromsø, Mo i Rana, Trondheim, Sauda, Kjeller og på Torp.

Skogbranner skyldes mennesker

Hittil i år er det registrert 482 gressbranner og 192 branner i skog og utmark. Områdene Rogaland, Østfold og vest i Agder er de som har vært ekstra utsatt.

– Ni av ti skogbranner skjer som følge av menneskelig aktivitet som bålbrenning og grilling, sier DSB-direktør Cecilie Daae til TV 2.

Kasting av sigarettsneiper og bruk av engangsgrill i skog og utmark er blant det DSB advarer mot.

Advarer mot kaffebål

Onsdag sto en søppelcontainer i Valldal i Møre og Romsdal i brann. Grunnen var at noen hadde kastet en engangsgrill i containeren, uten at den var helt slukket.

– Vi har hatt flere tilløp til brann som følge av engangsgriller som ikke er skikkelig slukket før de blir kastet, sier vaktleder hos brannvesenet i Møre og Romsdal, Kjetil Iversen, til TV 2.

Han forteller at folks uvettige bruk av ild i nærheten av utmark, for dårlig slukking av engangsgriller og kaffebål er blant hovedgrunnene til skogbranner.

– Selv om man føler at man har gjort en god jobb med å slukke kaffebålet, kan det på grunn av varmen være så tørt i terrenget at bålet fortsatt ulmer. Det kan utløse brann, sier han.

HELIKOPTER: Syv helikoptre skal være i beredskap de kommende dagene. Foto: Morten Harangen / DSB

Bålforbud

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

– VI har et generelt bålforbud, som gir rom for at folk kan tenke selv, men i ekstreme perioder kan man nedlegge totalforbud, der det overhodet ikke er lov å lage bål, sier Iversen.

I april i år ble det blant annet innført totalt bålforbud i store deler av Rogaland som følge av svært tørt vær og mange branner.

– Slik som værmeldingen ser ut nå, skal man ikke se bort fra det. Men det er opp til brannsjefen i hver kommune, sier Iversen.

– Uaktuelt

Brannsjef i Kristiansandsregionen, Jan Røilid, forteller at et totalforbud neppe skjer hos dem.

– Det er uaktuelt, vi har et generelt bålforbud, og vi lever etter det. Får vi fjorårets sommer på ny, forsterker vi med god informasjon.

Om man skal fyre opp bål, tipser Røilid om at man må holde god avstand til brennbart terreng, og sørge for at man fyrer opp grillen på ubrennbart underlag.

– Og vær veldig obs på vinden, forteller han.

Vaktleder i Øst 110-sentralen, Espen Stabel, opplyser at det heller ikke hos er aktuelt med strengere forbud per nå.

Ifølge skogbrannvarselet til yr.no er de to områdene som er mest utsatt for skogbrannfare 25. juli Kongsvinger og Luster.