«Tusen takk til alle som lette etter meg i går. Dere kunne ikke ha funnet meg. Jeg ble påkjørt, slått, bundet og fraktet til et lite hus et stykke fra veien – som i en dårlig film. Heldigvis kom jeg meg fri, og slapp unna med en brukket arm og en lettere hodeskade.»

Det skriver Birli i et Facebook-innlegg om hendelsen.

Overfor den østerrikske avisen Kronen Zeitung utdyper hun skrekkopplevelsen. Det var på tirsdag denne uken at Birli var ute på en treningstur.

– Naken og fastbundet

27-åringen anslår at hun dro ut i 16.30-tiden. Mannen hennes var hjemme med deres 14 uker gamle sønn, og hun skulle etter planen være hjemme en time senere. Plutselig skal hun ha blitt påkjørt av en rød varebil.

– En mann kom ut, slo meg i hodet med en kjepp, bandt meg fast med teip og kastet meg i baksetet, forteller Birli til Kronen Zeitung, som har publisert flere bilder fra åstedet i artikkelen.

Så skal hun ha blitt bevisstløs.

– Da jeg våknet, var jeg naken og fastbundet til en stol.

Hun sier at mannen «var full av hat», at han hele tiden hadde en kniv i hånden og at han tvang henne til å drikke vin og snaps. Så skal han ha holdt henne foran nesen og munnen.

– Han ville kvele meg. Så tvang han meg ned i et badekar og forsøkte å drukne meg, siteres Birli.

Dette var løsningen

Mannen hennes skal ha varslet politiet da Birli ikke kom hjem. En leteaksjon ble startet, men syklisten var ikke å finne. 27-åringens vei ut av huset ble å godsnakke med gjerningsmannen.

– Gjennombruddet kom da jeg så hvor mange orkideer han hadde. Jeg likte dem, og plutselig var han snill med meg. Han sa at han var gartner, og fortalte meg om livet sitt: At faren hans var død, at moren var alkoholiker og at kjæresten hadde vært utro. Jeg kom med et forslag: «Vi sier at dette var en ulykke», forteller hun.

Dette skal gjerningsmannen ha gått med på. Han skal ha kjørt henne hjem like før midnatt, og attpåtil levert tilbake sykkelen hennes. Politiet brukte angivelig de GPS-lagrede dataene på sykkelen til å spore leiligheten hans. Noen timer senere ble en 33 år gammel mann pågrepet. Det skriver Bild og Welt, blant flere medier som omtaler saken.