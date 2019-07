I Paris krøp gradestokken opp til 40,6 grader torsdag og den gamle rekorden på 40,4 grader fra 1947 ble dermed slått.

Like varmt blir det i Loire-dalen og Champagne-distriktet, ifølge meteorologene.

70 år gamle rekorder slått

Onsdag ble 72 år gamle rekorder slått både i Belgia og Nederland. I Belgia ble det registrert 38,9 grader i Kleine Bogel og i Nederland ble det målt 39,2 grader i Gize-Rijen.

Tyskland har satt sin tredje varmerekord på to dager. 41,5 grader er torsdag målt i den vestlige delstaten Niedersachsen.



Onsdag kveld var også den varmeste noensinne i Frankrike. I Lille, Toulouse og Bordeaux ble det også målt rekordhøye nattetemperaturer.

Varmen har ført til at beredskapen i den franske hovedstaden er på aller høyeste nivå, noe som har skjedd bare én gang tidligere i forbindelse med en hetebølge. Den første gangen var i juni i år, da landet kokte, og det ble målt 46 grader i Vergargues nær Montpellier i Sør-Frankrike.

Nei til alkohol og idrett

Myndighetene i Paris advarer mot både sportsaktiviteter, unødvendige reiser og alkohol. Folk har fått beskjed om å drikke masse vann og sjekke at eldre slektninger og naboer har det bra.

Myndighetene tillater bading i alle fontener i Paris når temperaturene blir høye. Foto: Dominique FAGET / AFP

Varmerekorder er slått i Tyskland, Belgia og Nederland, men selv ferske rekorder står for fall mot slutten av uken.

Asfalt smelter

Også britene er forberedt på rekordvarme. Der er det ventet at gradestokken vil bikke 39 grader torsdag ettermiddag. Allerede om morgenen ble det målt 34 grader i Kew Gardens i London.

Togselskaper oppfordrer folk til å ikke reise i varmen. Det forventes kanselleringer og store forsinkelser.

Britier flykter til strendene. Her ved Camber Sands, sør i England torsdag. (AFP) Foto: Ben Stansall

Ifølge værmeldingen er det ventet en usedvanlig varm og fuktig dag med massevis av solskinn.

Storbritannias meteorologiske institutt, Met Office, viser til forskning som sier på at hetebølger vil komme stadig hyppigere, kanskje så ofte som annethvert år, på grunn av klimaendringene. De påpeker at hetebølgen kan rundes av med et fryktelig tordenvær som kan føre med seg oversvømmelser og strømbrudd.

– Det blir helvetes varmt

I Tyskland er det også ventet at været går fra varmt til varmere.

– Sola vil skinne fra morgen til kveld. Det blir helvetes varmt, sier en tysk meteorolog.

Ordføreren i Geilenkirchen, der det onsdag ble målt 40,5 grader, lover gratis is til alle som er på jobb i rådhuset.

– Vi har allerede ringt iskrembutikken, sier Georg Schmitz.

Varmt i Norge

Også i Norge er det godt og varmt med temperaturer opp mot 30 grader. Hetebølgen fra Europa tar en mer nord-vestlig retning enn det tidligere prognoser tilsa, men allikevel vil mange steder få over 30 grader, og slå gamle varmerekorder fredag.

Lørdagen blir også svært varm, men over helgen blir temperaturene noe lavere.

(©NTB/TV 2)