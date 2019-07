– Hadde jeg fått hjelp tidligere, hadde jeg aldri vært i denne situasjonen. Det er derfor jeg brenner veldig for dette, sier Mikkelsen.

Det var framtida.no som først omtalte saken.

I 2015 fikk 24-åringen fra Askøy kneet ut av ledd under en volleyballkamp. I dag sitter hun i rullestol og er ung ufør etter flere operasjoner og feilbehandlinger. I tillegg har hun ME (kronisk utmattelsessyndrom), fibromyalgi og sosial angst.

Klar for kamp

Til høsten stiller hun til valg som nummer to på Pensjonistpartiet sin valgliste i Askøy kommune.

– Jeg ble oppringt av partilederen som forklarte hvilke saker de bryr seg om, og jeg passet jo inn der, sier Mikkelsen, når hun forklarer hun endte som nestleder i Pensjonistpartiet på tross av sin unge alder.

Før hun ble alvorlig syk, var Mikkelsen ordfører i Ungdommens kommunestyre på Askøy. Nå er hun igjen klar for politisk kamp.

– Jeg er veldig involvert når det gjelder skole og mobbing. I tillegg til tilrettelegging for handikappede, og at eldre får en verdig slutt på livet.

MEDLEMMER: Ektemannen til Ann-Christine, Stian Kristoffer Mikkelsen (27), ble også med i Pensjonistpartiet. Foto: TV 2

Kallenavn

Pensjonistpartiet på Askøy ble dannet desember 2018. Det har allerede fått over 80 betalende medlemmer. Arbeiderpartiet, som sitter med ordføreren på Askøy, har til sammenligning 180 medlemmer.

Et annet medlem og kandidat på valglisten til Pensjonistpartiet er ektemannen til Ann-Christine Mikkelsen, Stian Kristoffer Mikkelsen (27). Også han er uføretrygdet etter en arbeidsulykke.

– Etter at jeg hørte hva det dreier seg om, skjønte jeg at det er ting jeg brenner for selv, som de eldre og de vanskeligstilte, sier ektemannen.

Selv om Ann-Christine er positiv til å få flere unge inn i Pensjonistpartiet på Askøy, forstår hun at latteren sitter løst når de hører navnet på partiet 24-åringen er nestleder i:

– Jeg har fått kallenavnet «gamla», men jeg er jo gammel til sinns også, så det tar jeg med et smil!