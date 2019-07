Det var et voldsomt kjør for å komme med i bruddet på torsdagens etappe. Etterhvert kom likevel over 30 ryttere av gårde, blant dem Amund Grøndahl Jansen.

Tetgruppen ble tynnere og tynnere opp de to utenfor kategori-stigningene. Nairo Quintana rykket fra det som var igjen av bruddet med drøyt sju kilometer til toppen av Col du Galibier, dagens siste stigning. Romain Bardet og Aleksej Lutsenko forsøkte å gå etter.

– Han angriper på en fantastisk måte. Han har en sprut i beina jeg ikke har sett på veldig lenge, sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd da Quintana opparbeidet seg en luke.

Quintana var sett på om en av utfordrerne i sammendraget før Tour de France, men har skuffet så langt i årets Tour. Før etappen lå han 9.30 bak ledende Julian Alaphilippe. På torsdagens knallharde alpe-etappe fikk han sin revansje, og colombianeren sikret seg sin tredje etappeseier i Tour de France.

– Han kjører seg inn i pallkampen nå, sa TV 2s ekspertkommentator Johan Kaggestad.

I mål var colombianeren suveren, og kom i mål i ensom majestet. Quintana er nå oppe på en sjuendeplass i sammendraget.

Bernal vant tid i sammendraget

Med drøyt åtte mil igjen, på vei opp Col d'Izoard, startet kjøret i feltet med sammenlagtryttere. Movistar satte seg foran og kjørte knallhardt. Både Thibaut Pinot og Ineos-duoen Geraint Thomas og Egan Bernal mistet viktige hjelperyttere, men på vei ned fjellet roet det seg noe og flere klarte å kjøre seg opp igjen.

Det var forventet at det ville komme angrep på Julian Alaphilippe og hans gule trøye opp Col du Galibier, men de så lenge ikke ut til å komme.

– Jeg er skuffet over at det ikke kommer noen angrep. Nå ser det ut som Alaphilippe klarer å sitte med over toppen, sa Thor Hushovd.

Men angrepet kom til slutt. Ineos' Egan Bernal trøkket til med drøyt tre kilometer igjen til toppen. Han opparbeidet seg raskt en luke på over 30 sekunder ned til de andre sammenlagtrytterne.

– Se denne mannen her da, skal han vinne Tour de France? spurte Kaggestad, da feltets yngste opparbeidet seg en luke.

Geraint Thomas så ut til å være låst som følge av at lagkameraten hadde rykket, men etter en stund rykket også Thomas. På toppen av bakken var favorittgruppen igjen samlet, med to unntak. Sammenlagtleder Julian Alaphilippe måtte slippe, men på vei nedover kjørte han inn igjen de andre.

Egan Bernal behold luken til de andre sammenlagtkonkurrentene, og tok inn 32 sekunder på Julian Alaphilippe. Med det gikk han forbi lagkamerat Thomas, og er nå nummer to i sammendraget.

– Jeg ser han som en sterkere klatrer enn Geraint Thomas nå, sa Kaggestad.

– Vi visste det ville bli vanskelig å riste av oss Alaphilippe i dag, men det er to viktige dager og mye kjøring igjen, sa Geraint Thomas etter å ha kommet i mål.

Saken oppdateres!