Trafikken er som vanlig tett inn til Oslo, men heldigvis åpner det seg en mulighet i den første tunellen jeg spotter.

En mulighet til å kjenne på noen av kreftene, og ikke minst høre lyden. Jeg sitter bak rattet i Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet. Taket er nede og jeg klemmer til.

Fra å smile lunt av begeistring, strammes plutselig blikket. Jeg blir overrasket. Overrasket over det vanvittige, nesten mirakuløse lydbildet. Er dette egentlig lovlig?

Lyden fra de fire trompet-lignende enderørene setter selv AMG i skammekroken. I alle fall når det kommer til volum. Herregud. Denne bilen er minst like vågal og brautende som Donald Trump.

Spesielt møte

Jeg har altså fått nøklene til en nesten ny Chevrolet Corvette. Ved siden av Ford Mustang er dette nærmest fasiten på en ekte amerikansk muskelbil, spør du meg.

Modellen kom første gang i 1953 – og har for lengst blitt en klassiker å regne. Syvende generasjon som vi kjører i dag, blir dessuten et ekstra spesielt møte. Rett og slett fordi det antagelig er historiens siste Corvette som er tro til røttene. Nemlig at den har motoren plassert foran føttene mine.

På neste generasjon blir den midtmontert, noe mange mener bryter litt med tradisjonen.

Corvette ser giftig ut – og spytter nesten flammer når du gir høyrepedalen en trøkk.

Overrasker

Jeg innrømmer gladelig at jeg er spent på møtet med Corvette. Dette er en bil jeg ikke har testet før. Dessuten har ikke amerikanske sportsbiler det beste ryktet på seg når det kommer til kjøreegenskaper.

Det tar ikke lang tid før jeg finner ut at dette blir en fantastisk hyggelig og annerledes opplevelse.

Gjett om disse trompetene kan å blåse liv i omgiveslene! Og det beste av alt: DU er dirigenten.

Og for å avklare det med en gang: Chevrolet har gjort mye med C7-generasjon hva gjelder nettopp kjøreegenskaper. Blant annet er chassis både lettere og stivere enn forrige generasjon, vektfordelingen er bedre balansert, og velger du Z51-utgaven, inkluderer det en elektronisk differensial på bakakslingen.

På veien blir jeg positivt overrasket, selv om bilen ikke kan sammenlignes med de beste kjøremaskinene fra Bayern, for eksempel. Når det er sagt, byr Corvette på så veldig mye annet.

Interiøret er ikke direkte spennende, men funksjonaliteten er veldig bra. Her er det fysiske knapper som er enkle å betjene.

Barnslig morsom

Bilen er så veldig amerikansk, og egentlig litt som Trump. Den er brautende uten å bruke en kalori på å skjule det. Under panseret for eksempel, finner vi ingen nedskalert V8-er med massiv pustehjelp fra diverse turboer. Neida, her sitter en selvpustende 6,2 liters V8-er.

Utover et massivt lydbilde, er fordelen at motorkarakteren skiller seg fra de tyske åtterne med turbo. Her er ikke skyvet like lineært, men mer dynamisk.

Motoren trenger et lite sekund eller to, før det virkelig smeller av gårde. Toppen av kransekaka er det ville brølet som skytes ut av de fire pottene bak.

Ærlig talt er dette noe av det høyeste og mest særegne lydbildet jeg har hørt i en bil på veldig lenge. Resultatet er en herlig og litt barnslig morsom kjøreglede.

Hekken på Corvette i syvende generasjon har fått en del kritikk av fansen ettersom designet er endret markant fra tidligere generasjoner. Blant annet har de runde baklysene forsvunnet. Vi syns dette ser mer aggressivt ut.

Kjøremaskin

Etter å ha ristet løs tunellveggene i Oslo, tar jeg turen ned til sentrum. Det er alltid moro å sjekke litt reaksjoner blant folket i hovedstaden.

Corvette beviser på mange måter hvilken standing denne bilen har. Reaksjonene er mange, og det er tydelig at dette er en bil flere drar kjensel på.

Corvette C7 blir antagelig den siste utgaven med motoren plassert foran.

Det er utvilsomt hekken som gjør mest ut av seg på Corvette C7. Linjene er stramme og designet veldig amerikansk. Beveger vi oss til fronten, ser ikke den like utagerende ut. Men når du vet hva som befinner seg under panseret, er det ikke vanskelig å vise bilen den respekten den fortjener.

Her sitter altså åtte sylindere som leverer fra seg 466 hk og 609 Nm. Når dette leveres direkte til bakhjulene, uten noen form for elektronisk begrensning, snakker vi en kjøremaskin av dimensjoner!

Ståpels

Lykken toppes som nevnt av et lydbilde som gir ståpels til alle og en hver – kanskje med unntak av de få som holder seg før ørene, eller løper unna. De er det faktisk noen tilfeller av.

Etter en dag bak rattet i Corvette Stingray Cabriolet, sitter jeg igjen med en annerledes bilopplevelse. Kjøreegenskapene er slett ikke så «ille» ryktene skal ha det til, men det er totalopplevelsen som gjør Corvette til herlig og litt vågal bilopplevelse.

Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet Motor: 6,2-liter bensin Effekt: 466 hk/609 Nm 0-100 km/t: ca. 3,8 sekunder Toppfart: 306 km/t Lengde/bredde/høyde: 4,49 - 1,87- 1,23 meter Vekt: 1.577 kilo Pris testbil: 1.290.000 kroner

