United-spiller ut på båre da 18-åring ble matchvinner

Resten av omgangen gikk det rolig for seg, og like før hvilen prøvde Paul Pogba seg med et langskudd. Avslutningen var hard, men gikk til side for mål og United gikk til pause med ledelse.

Bailly ut på båre

I pausen byttet United hele laget, mens Spurs byttet store deler av mannskapet bortsett fra spillere som Dele Alli og Moussa Sissoko.

Fem minutter ut i omgangen prøvde Heung-Min Son seg på en frekkis. Sør-Koreaneren fikk ballen i bakrom og Romero stod på halvdistanse, men den frekke lobben endte på feil side av nettaket.

Bare minutter senere gikk Eric Bailly ned i bakken. Det så ut som ivorianeren tråkket over ved en tidligere anledning og midtstopperen klarte ikke å fortsette. United-spilleren måtte ut på båre og trengte hjelp med å forlate stadion. Axel Tuanzebe ble byttet inn.

Heldig utligning

Etter 64 minutter kom utligningen. Lucas Moura tok ned ballen på sekstenmeteren før han avsluttet med gresset. Der tok ballen via hælen til Luke Shaw og trillet forbi en utspilt Sergio Romero.

Så slo United tilbake ti minutter før slutt, etter en periode der Tottenham styrte kampen. Angel Gomes spilte en lekker vegg med Juan Mata før unggutten fra skrå vinkel plasserte ballen i mål og United var igjen i ledelsen.

Tottenham klarte ikke å slå tilbake i sluttminuttene og Solskjærs menn tok sin fjerde strake seier i sesongoppkjøringen.

Slik startet lagene:

Tottenham:

Gazzaniga - Walker-Peters, Tanganga, Verthongen, Georgiou - Winks, Sissoko, Ndombele, Dele, Parrott - Kane

Manchester United:

De gea - Wan-Bissaka, Smalling, Rojo, Young - McTominay, Pereira, Pogba - Greenwood, James, Martial

Treningskampen mot Tottenham var Uniteds siste kamp på sitt Oseania/Asia-turné og etter kampen returnerer Solskjærs menn til Europa.

Der venter et norgesbesøk og kamp mot Kristiansund på Ullevaal Stadion 30. juli. Der har 23.000 billetter allerede blitt solgt.

Kristiansund - Manchester United ser du på TV 2 og TV 2 Sumo.