Var ufør og spilte bort morens penger – nå håver han inn millioner på krimbøker

BARNDOMSVENNER: Jan-Erik Fjell og Stian Thorbjørnsen ble venner i barnehagen og gikk i mange år i samme klasse. Foto: PRIVAT.

Tømte morens MasterCard

Hverdagen til Fjell besto på dette tidspunktet av å sitte hjemme og spille nettpoker.

Han pådro seg en spillegjeld på 60.000 kroner – der halvparten av beløpet var tatt fra morens MasterCard, uten hennes tillatelse.

– Hun fikk vite det for tre år siden, men da var det nedbetalt for lengst. Det gikk greit, og jeg drar alltid på når jeg skal kjøpe gave til mamma for å bøte på min dårlige samvittighet, sier 36-åringen.

– Nettpoker har jeg sluttet helt med, for det tar for mye tid. Da blir alt annet bortprioritert. Hvis jeg begynte å spille nettpoker på formiddagen så kunne jeg sitte til kvelden uten å spise eller drikke. Da forsvinner alt rundt, og det er kun kortene som betyr noe.

Fredrikstad-mannen bestemte seg for å gjøre et forsøk på å skrive en bok, og fikk utgitt en komedie som solgte ca. 500 eksemplarer.

Se traileren for Gjemsel:

– Jeg tjente ti tusen kroner på den aller første boka jeg skrev. Det var en kort ungdomskomedie. Ikke akkurat livsforvandlende mye penger, men det brydde jeg ikke om. Det som betydde noe da, var at jeg for første gang hadde fullført noe jeg hadde startet på, forteller forfatteren.

– Om jeg ble spurt om hva jeg drev med, så svarte jeg: «Jeg skriver bøker». Det var viktig for meg, for man havner fort i bås med et synlig handikap. Men det beste var at det å skrive ga mersmak. Jeg ville bevise for meg selv at jeg klarte å gjøre det en gang til. Så året etter, da jeg var blitt 27, skrev jeg «Tysteren». Og med den forandret alt seg.

Bannlyst på skolen

Krimdebuten ble så populær at den videregående skolen Fjell hadde droppet ut av i andreklasse en dag ringte og ville ha ham til å holde foredrag for sine elever. Det til tross for at han hadde blitt «bannlyst» fra skolen i en alder av 17 år – og fikk beskjed om å ikke oppholde seg på skolens område.

SKØYER: Jan-Erik Fjell trivdes på skolen, men var mer opptatt av det sosiale enn av skolearbeidet. Foto: PRIVAT.

– Så går det ti år og telefonen ringer. Det er fra Glemmen og de lurer på om jeg hadde lyst til å komme og snakke om det å skrive. Jeg sa «såklabert kan jeg det!». Da jeg kom dit var auditoriet fylt opp med elever. På bakerste rad sto en rekke med lærere. Etter at jeg ble jeg introdusert, kikket jeg opp på lærerne og sa: «Jeg håper det er klarert med administrasjonen at jeg er her i dag?». Det ble noen smil fra bakerste rad. Det må ha smakt veldig godt siden jeg husker det fremdeles, ler Fjell.

Tjener millioner

I dag håver 36-åringen inn millioner på bøkene sine, og bruker også suksesshistorien som et eksempel til ettertanke i møte med lærere.

– Jeg prøver å fortelle lærerne noe de burde vite, nemlig at det kan hende at han som sitter bakerst i klasserommet kanskje er den som trenger å bli dyttet litt ekstra og ikke minst bli oppmuntret. Jeg leverte skolestil som alle andre, men det var aldri et klapp på skuldra om at det jeg gjorde var bra. Det er ikke sikkert det var bra heller, men som voksen har jeg tenkt at noen kunne ha plukket opp at jeg hadde noe i meg. For det kom ikke over natta, sier Fjell til «God sommer Norge».