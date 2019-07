Frp on the beach

Der sier hun at «det er min første gang på Frp's landsmøte og dette blir min siste gang. Jeg synes Per er blitt veldig urettferdig behandlet».

Selv sier Per at «Det er noen i dette partiet som har skuffet meg noe helt grusomt», og legger til at han tror de fleste vet hvem han sikter til.

Samme helg blir Christian valgt inn i sentralstyret til partiet.

6. episode

Seertallene har bare gått nedover etter at Per røk ut, fra rundt 14 til 8 prosent. Det er på tide å gjøre noe. Da går Per går ut i media og varsler et «brutalt politisk comeback».

Han hamret løs på alt som er galt med Fremskrittspartiet.

Ikke bare det, han åpner for å slå opp med Frp og finne seg et nytt parti.

«Men jeg kan ikke tvinge meg på Fremskrittspartiet heller, så hvis Fremskrittspartiet ikke vil ha noe med meg å gjøre, kan det hende at det dukker opp et annet alternativ», sa han.

Dessuten slengte han dritt om hans gamle konkurrent Christian. Da ble det virkelig blåst liv i Oslo-alliansen til Christian og Tone. «Per Sandberg er ikke velkommen i Oslo Frp. Spesielt på grunn av måten han omtaler vår stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde, som er en populær og kunnskapsrik politiker», sa hun.

Per var så slem med Christian, så han får ikke komme i bursdagen til Tone!

7. episode

Nå blir Per utfordret til tvekamp. En ny allianse jobber for at han aldri skal komme tilbake til hotellet/stranden/gården/partiet.

Alliansen består av noen fylkesledere, deriblant Oslo-leder Tone. Tone er fra før en god alliert med Christian, så alt henger sammen med alt. Hun får også støtte fra Carl (75), mest kjent fra tidligere sesonger. Carl er en veteran og ekspert på eksklusjonsparagrafen.

Glem dessuten ikke at Christian nå sitter i partiets sentralstyre, der endelige beslutninger om utkastelse blir tatt.

Oppsummert

For en gjeng.

Voksne mennesker som driver politikk som om det var en skolegård.

I neste episode

Kommer Line Miriam tilbake? Hva synes Bahareh om at kjæresten kan bli ekskludert fra partiet? Blir det flere bøker? Blir Per ekskludert? Og hvordan går det egentlig med det norsk-iranske handelssamarbeidet basert i Mandal?

Se hva som skjer.